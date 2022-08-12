Gaziantep Nizip'in arıtması en geç 2023 başında devreye alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip Belediyesi ve İller Bankası ortaklığında yapımı devam eden Nizip İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni inceledi.GAZİANTEP (İGFA) - Çeşitli açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Bakan Murat Kurum, 155 milyon TL yatırıma sahip 36 bin metrekare alana inşa edilecek Nizip İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni ziyaret etti.

Bakan Kurum, incelemeleri sonrası yaptığı konuşmada, yüzde 55’i tamamlanan projenin en geç 2023 yılının başlarında devreye alınacağını belirterek, “Tesis, bütün Nizip ilçesine hizmet verebilecek, evsel atıkların tamamen arıtılarak, Nizip Çayı’na bırakılacak. Burada arıtılan su da yine tarım arazileri için geri dönüştürülerek üretime katkı sağlayacak.” diye konuştu.

KURUM: İNŞAATIMIZ PLANLANAN ŞEKLİYLE DEVAM EDECEK

Tesisin, Nizip ilçe nüfusunun tamamına hizmet edebilecek kapasitede olduğunu dile getiren Kurum, “Evsel atıkların tamamen arıtılarak, ileri biyolojik atık su arıtma tesisinden geçirilmesini sağlayacak tesisimizin incelemelerini gerçekleştiriyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip Belediyesi ve İller Bankası’nın ortak yürütmüş olduğu bu proje çerçevesinde inşallah inşaatımız planlanan şekliyle devam edecek.” dedi.

Tesisin bu yıl sonunda ya da en geç 2023 yılının başlarında devreye alınacağını ifade eden Kurum, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki renk ayrıştırması ve koku problemine de değinerek, “Bölgemizi en kısa sürede eski haline getireceğiz. Bu çerçevede de istihdama da katkı sağlamış bir çalışma yapmış olacağız.” dedi.

Bu arada 155 milyon TL yatırıma sahip olan 36 bin metrekare alana inşa edilecek Nizip İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin finansmanı Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) ile ortak çalışılarak sağlandığı kaydedilen tesisin, 2023 yılının Şubat ayında tamamlanması planlandığı bildirildi.

210 bin kişi kapasiteli Nizip İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdiğinde ilçe merkezi başta olmak üzere Akçakent, Kızılcakent mahalleleri ile bölgede bulunan endüstri tesislerinden Nizip Çayı’na deşarj edilecek evsel ve endüstriyel kapasiteli atık su bir arada arıtılacak.

Böylelikle Nizip Çayı temiz akacak, Hancağız Barajı’ndaki kirliliğin önüne geçilecek. Arıtma sayesinde tarımda temiz su sorunu çözülerek başta zeytin ve fıstık olmak üzere tarım arazileriyle hayvancılıkta verim artacak.