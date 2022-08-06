Gaziantep Büyükşehir'den YKS başarısına tebrik

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yüksek Öğretim Kurumları Sınav'ında (YKS) ilk 5000'e giren 250 öğrenci ve aileleri ile kahvaltı programında buluştu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin başarısını tebrik ederek şunları söyledi: “Başarılarınızı tebrik ediyor daim olmasını diliyorum. Kim bilgiyi elinde tutuyorsa dünyanın sözünü o söylüyor. Bilgi dediğimiz şey akşamdan sabaha olmuyor ona beşeri sermaye gerekiyor. Siz bizim gözümüzün nuru başımızın tacısınız. Her biriniz birbirinizden akıllısınız. Akılda yarışıyorsunuz. O kadar güçlü bir duruşunuz var ki o yüzden bu doğumdan gelen beyni geleceğe taşımak öyle kolay olmuyor. Akşamdan sabaha da olmuyor. Önce aile. Annenin babanın bilinci, ne olacağıyla ilgili çocuğun genetik mirasına sahip çıkıp doğru yönlendirmek gerekiyor”

GAZİANTEP’İN MİLLİ EĞİTİM MESELESİ, MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ

Konuşmasında eğitimin daha erken yaşta başlaması gerektiğine değinen Şahin sözlerine şöyle devam etti: “Bilim dünyasında 7 yaş çok geç o yüzden 4–6 yaşlarımızı sürekli yetiştirmeye çalışıyoruz. 7 çok geç demek okumayı o yaştan sevdireceksin demek. Sonradan olmuyor. Onun için büyük gayretler veriyoruz. Bebek kütüphanesinden çocuk kütüphanesine, açtığımız mahalle kreşlerine, annemizin babamızın çok kolay kitaba ulaşabileceği çocuklarımızın çok kolay bu imkanlara ulaşabileceği fırsatları oluşturmamız gerekiyor. Kendi şehrimize bakacak olursak en temel şey tesisleşmeydi. Bir an önce kişi başına düşen öğrenci sayısını öğretmen sayısını çoğaltmamız ve bunun alt yapısını oluşturmamız gerekiyordu. Gaziantep’in milli eğitim meselesi milli güvenlik meselesi. Ne gerekiyorsa yapılacak. Herkesin bu alanda çok büyük bir emeği ve başarısı var. Sayın valim Gaziantep’e geldiği zaman 'ben okuyorum Gaziantep okuyor' dedi. Oku diyen bir medeniyetten geliyoruz. Okuyacakta çocuk ama elinde bir kitabı yok. O yüzden okul kütüphanelerinin içerisinin doldurulması, TÜBİTAK başta olmak üzere, aklınıza gelen bütün kitapların okul kütüphanelerinde yerini bulması, bizim dijital kütüphane dediğimiz yaklaşık 50 bin kitabın bir tuşla size ulaştırabileceğimiz altyapı çok önemli.”

BİZ BİLİM ŞEHRİ GAZİANTEP OLABİLİRİZ

Başkan Şahin, tesisleşmenin tamamlanmasının önemini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı. “Artık şunu söylüyoruz. Biz Eğitim Şehri Gaziantep olabiliriz çünkü tesisleşme tamamlanmadan bunları söylememiz mümkün değil. Şimdi biz Bilim Şehri Gaziantep olabiliriz. Biz artık Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor da bütün altyapısını tamamlamış biz şehir olabiliriz. Buna şehir inandı, anne babalar inandı, çocuklar inandı. Bu özgüven ve cesaret bireysel başarıyı toplumsal başarıya dönüştürecek. Bizim için çok kıymetli çok önemlisiniz, sizleri başarıya götürmemiz lazım.”

GAGEV OLARAK BİN LİRA BURS VERECEĞİZ

Eğitimde başarı oranının arttığını belirten Gaziantep Valisi Davut Gül de, “Başarı oranımız her geçen gün artıyor. Yapılan işlerin sürdürülebilir olması lazım. Bugün ilk 5 binde 250 öğrencimiz var. İnşallah bu 250’ler gelecek sene 350 400’lere çıkacak. Bunlar konuşulurken belediye başkanımız Fatma Şahin dedi ki;’ Bu çocuklara vermemiz gereken bursu verelim eksik kalan kısmını biz büyükşehir belediyesi olarak veririz’ ben kendisine teşekkür ediyorum. Sonuç olarak ilk 5 bine giren öğrencilere KYK ve alacağınız diğer burslarının dışında GAGEV olarak aylık bin lira burs vereceğiz. İç İşleri Bakanımız ve Gençlik Spor bakanımız ile yaptığımız toplantıda bir müjde verildi. KYK yurtlarına yapılan tercihlerde ilk defa birinci sınıf öğrencilerine öncelik verecekler. Tamamına yurt çıkacak” diye konuştu.

GENÇLERİMİZ BİZİM GELECEĞİMİZ, YARINLARIMIZ UMUDUMUZ

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, öğrencileri tebrik ederek başarılarının arkasındaki öğretmenlerinin ve ailelerinin olduğuna değinerek, “Bu gururlu günde sizlerle olmaktan çok mutluyuz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz yarınlarımız umudumuz. Gelecek onların omuzlarında yükselecek. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Bu büyük başarının arkasında üç büyük aktör var. Birisi öğretmenlerimiz, sizi en iyi eğitimlerinizi en iyi şekilde alabilmeniz için çok büyük gayret gösterdi. En büyük aktörlerden diğerleri de ailelerimiz, onlara çok çok teşekkür ederim ve tebrik ederim” dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ise, geleceğin Türkiye’nin gençleri olduğunu söyleyerek, “YKS de bir başarı yakaladınız, muhtemelen çoğunuz LGS de de başarı yakaladınız. İnşallah bundan sonra arzuladığınız gitmek istediğiniz okullarınızda başarılı olursunuz” dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Gaziantep'in eğitimdeki gelişim artışına değinerek başarı yakalan öğrencileri tebrik etti.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ TEPE: GAZİANTEP’TE EĞİTİM İÇİN ÇOK GÜZEL ADIMLARA ATILDI

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise yaptığı konuşmada "Çok zor bir dört yıl geçirdiniz ama bu dört yılı kolaylaştıran Gaziantep'te çok güzel adımlar atılmıştı. Pandemi döneminde okulların kapalı olmasına, uzaktan bir eğitim yapılmasına rağmen eğitimde en ufak bir aksamanın olmadığını hatırlatmak istiyorum. Gaziantep 88 bin tablet dağıtarak eğitimin kesintiye uğramaması için canla başla mücadele etmişti. Bu zor sürecin bugün gurur gününe dönüşmesi kolay olmuyor. Gaziantep'e yaşattığınız bu gurur için size çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşma sonrasında öğrencilere ve okul müdürlerine ödülleri verildi.