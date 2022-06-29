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Emre Mor Fenerbahçe'de
GÜNDEM 29.06.2022, 07:40
Vavacars Fatih Karagümrük'ün eski milli oyuncusu Emre Mor, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe üçüncü transferini gerçekleştirdi. Sarı Lacivertliler Lincoln ve Bruma'nın ardından bir dönem Galatasaray forması da giyen Emre Mor ile anlaşmaya vardı.
24 yaşındaki gurbetçi oyuncu ile el sıkışan Fenerbahçe'de resmi sosyal medya hesabından, "Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır" ifadelerine yer verildi. https://twitter.com/Fenerbahce/status/1541917523356024835
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