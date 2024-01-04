Emekliler aylıklarında eşitlik ve adalet istedi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 122 Şube Başkanlığı'na gönderdiği genelgeyle, bütün siyasi partilerin milletvekillerine, il ve ilçe başkanlarına iletilmek üzere bir Talepler Bildirisi yayınladı.ANKARA (İGFA) - Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneği, emekli aylıklarında eşitlik ve adalet istedi.

122 Şube Başkanlığı'na gönderdiği genelgeyle Talepler Bildirisini yayımlayan dernek yönetimi, daha önce kamuoyu ile paylaşılan talepleri bir kez daha yüksek sesle dile getirdi.

En düşük emekli aylıklarının asgari ücrete çekilmesi gerektiğine vurgu yapan dernek yönetimi, "Bütün aylıklara seyyanen zam uygulanmalı, üzerine emekli zammı uygulanmalı. Bu artışların Hazine'ye oluşturacağı yük, emeklinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesinden daha önemli değildir" ifadeleri kullanıdı.

ÇARŞI PAZARIN ATEŞİ EMEKLİYİ YAKIYOR!

Bu arada başta gıda harcamaları olmak üzere yakıt, ulaşım, konaklama, giyim ve eğitim gibi emeklinin kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine karşı yükümlü olduğu harcamaları gerçekleştirmekten yoksun bırakılmaması gerektiğğinin altı çizilen yazılı açıklamada, Türkiye Emekliler Derneği olarak tüm yetkililere açık çağrıyı yenileyerek, "Kalıcı, kapsayıcı ve emeklisini kalkındıran bir model için çağrıda bulunuyoruz. Emeklinin sorunlarının gerçek çözümü intibaktır. Parlamentomuzdan beklentimiz bir an evvel intibak sürecinin başlatılması ve gerekli yasal düzenlemenin yapılmadır" ifadelerine yer verildi.