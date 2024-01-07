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Emekliler ayırımcılık istemiyor!

GÜNDEM 07.01.2024, 10:40
Emekliler ayırımcılık istemiyor!

Çağdaş Emekli Kadınlar Derneği (ÇEKAD) Başkanı Emel Gündüz Denizaslanı, dernek bünyesinde memur, işçi ve bağ-kur emeklilerinin bulunduğuna dikkat çekerek, enflasyondan aynı koşullarda etkilenen emeklilere uygulanan iki farklı zam tarifesini kabul etmediklerini söyledi.İZMİR (İGFA) - ÇEKAD Başkanı Emel Gündüz Denizaslanı, yeni kurulan derneğin, Karşıyaka Sancar Maruflu STK Yerleşkesi’nde düzenlediği “Emeklilik Lütuf Değil, Kazanılmış Haktır” konulu toplantıda yaptığı konuşmada, emeklilerin topluma yük olduğu yolundaki algılara ve hak kayıplarına 'dur' demek için bir arada olduklarını söyledi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine reva görülen yüzde 37’lik zammın da memur emeklisinin alacağı yüzde 49’luk zam oranına eşitlenmesini isteyen Denizaslanı, “Tüm emekliler enflasyonu aynı oranda yaşıyor. Memur için, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ayrı bir enflasyon mu var? Memur ve işçi emeklileri arasında bu kaos niye yaşatılıyor? Memur emeklileri ile işçi emeklileri arasındaki 12 puanlık fark neden oluyor.”diye sordu.

EMEKLİNİN ÇIĞLIĞINA SES VERİN

Ekonomik krizin bedelinin emeklilere ödetildiğini savunan Denizaslanı, “Emeklilere ödenen aylıklar lütuf değil, yaşlılıkta muhtaç olmamak dahası rahat etmek için yıllarca ödenen primlerle satın alınmış bir haktır.”dedi.

“Emeklilere büyük ayıp ediliyor.”diyen Denizaslanı, “Krizin faturası düşük zam oranlarıyla emeklilere ödetiliyor. Türkiye yüzyılında emekliler aç, perişan, sürünüyor durumda. Hakkımızın dilencisi durumuna düşürüldük. Artık sabır değil, hakkımızı istiyoruz. Dünyadaki emekliler, maaşlarıyla gelip bizim ülkemizde 7 yıldızlı otellerde tatil yaparken, bizdeki emekliler kirasını bile ödeyemez duruma geldi. Pazar alış-verişini yapamayan, et alamayan zam yağmurunun altında ezilen emeklinin acı çığlığının artık duyulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Emekli maaşlarının en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini de kaydeden Denizaslanı, “2015 yılından buyana emeklilerin hakları, her ayarlama döneminde kırpılarak açlık sınırının altına indirildi. Asgari ücret ile emekli maaşı arasındaki makas açığı hiçbir dönemde bu kadar olmamıştır.”diyerek, emekli kadınlara;“Haydi kadınlar, silkelenelim, kendimize gelelim, hakkımızı arayalım, mücadele edelim. Hak verilmez, alınır. Ağlamayan çocuğa meme vermezler.” diye seslendi.

Bu arada Emekli-Sen Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Hüseyin Özkaynak ise, mevcut iktidarın, emekliler sendikasını kabul etmeyerek kapatma yoluna gittiğini hatırlattı.  Özkaynak, emeklilerin haklarını korumak ve sorunları haykırmak amacıyla çeşitli platformlarda yapılan mücadelede, birlik ve dayanışmanın önemine de dikkat çekti.
 

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