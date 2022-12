Edirne Keşan'da Eğitim-Sen'den okul bahçesi tepkisi!

Edirne'de Eğitim-Sen Keşan Temsilciliği Yürütme Kurulu, Keşan Lisesi bahçesinin şantiye alanına dönüştürülmesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR-Keşan Postası / EDİRNE(İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Keşan Lisesi'nin bahçesinin yerel belediye tarafından yol ve kaldırım çalışmaları dolayısıyla şantiye alanına dönüşmesi üzerine Eğitim-Sen İlçe Temsilciliği tepki gösterdi.

Sendikanın Keşan Temsilciliği'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu çalışma ile öğrencilerin can güvenliğinin tamamen ortadan kaldırıldığı iddia edildi.

Eğitim-öğretim faaliyetinin aktif bir şekilde devam ettiği bir zaman diliminde gerek okul bahçesinin şantiye olarak kullanılması, gerekse okul önünde yol ve kaldırım çalışması yapılması kabul edilemez olduğunu vurgulayan sendikalı üyeler, "Bu durum hem okul yönetimini, hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi mağdur etmiş ve zor durumda bırakmıştır. Okul Aile Birliğinin konuya tepki göstermesine rağmen okul bahçesi şantiye alanı ve otopark olarak neden kullanılmaya devam etmiştir. Yapılan bu çalışma mevzuatlara aykırıdır. Okul bahçelerinin kullanımı yönetmelikle belirlenmiştir. Bu konuda ki değişiklikler de ilgili birimlere yazılı olarak zamanında bildirilmiştir. Tüm bunlara karşın Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuya neden duyarsız kalmıştır?" diye sordu.

Yazılı açıklamada, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kariyer basamakları sınavında basının haber alma özgürlüğünü engellenmeye çalışılırken, okul bahçesinin şantiye alanı olarak kullanılmasına neden seyirci kalmıştır" sorusunu da yönelten üyeler, "Keşan Belediyesinin gözünde Keşan Lisesi yönetici, öğretmen ve öğrencilerinin hiç mi değeri yok ki can güvenlikleri hiçe sayılmıştır? Belediye, bu etkinlik için liseye elli metre mesafede, eski itfaiye alanındaki açık otoparkı belli süre için kapatıp neden şantiye alanı olarak kullanmamıştır? Eğitim Sen olarak ilçemizde belediyenin yaptığı halkın yararına her türlü güzel çalışmayı destekliyoruz. Ama bu halkın çocuklarının ve eğitim çalışanlarının mağdur edilmesi için gerekçe yapılamaz. Bu mağduriyetin giderilmesi konusunda Eğitim-Sen olarak tüm ilgili ve yetkilileri göreve çağırıyoruz. Okul bahçesi bir an önce boşaltılmalı, okul duvarı hemen yapılmalıdır" ifadelerine yer verdi.