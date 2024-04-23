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Mobilyanın başkentinde şölen zamanı

Türkiye’nin Mobilya Başkenti İnegöl’de 50 Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı yapılan coşkulu açılışla start aldı 27 Nisan’a kadar açık kalacak fuarda 200 dolayında firma, sezonun trendini belirleyecek yeni modellerini alıcıyla buluşturacak

GÜNDEM 23.04.2024, 11:45
Mobilyanın başkentinde şölen zamanı

Türkiye’nin Mobilya Başkenti İnegöl’de 50. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı yapılan coşkulu açılışla start aldı. 27 Nisan’a kadar açık kalacak fuarda 200 dolayında firma, sezonun trendini belirleyecek yeni modellerini alıcıyla buluşturacak.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin Mobilya Başkenti İnegöl’ün yeni sezon ürünlerle vitrine çıktığı 50. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, 22 Nisan Pazartesi günü düzenlenen törenle MODEF Fuar alanında açıldı. Sektörde trendi belirleyen İnegöl Mobilyasının vitrine çıktığı fuarın açılış törenine; Bursa ve İnegöl protokolü yoğun katılım gösterdi. İnegöl’de de sektör temsilcileri başta olmak üzere şehrin tüm dinamikleri ve STK temsilcileri ile protokol, bu coşkulu günde İnegöllü mobilyacıların yanında yer aldı.

25 BİN M2 ALANDA DÜNYANIN MOBİLYASI SERGİLENİYOR

500 yılı aşkın süredir ağacı sanata dönüştüren ve bu alanda dünya markası haline gelen İnegöl Mobilyasının yarım asırlık fuar tecrübesiyle vitrine çıktığı organizasyonda, 25 bin m2 sergileme alanında 200 dolayında üretici firma yeni sezonun trendini belirleyecek model ve renkleri alıcıyla buluşturuyor. İnegöl Mobilyası, özgün tasarımların yanı sıra kalitesiyle de fuara gelenlerin dikkatini çekiyor.

YENİ SANAYİ ALANLARI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK

Fuarın açılış töreninde konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün bereketli bir şehir olduğuna vurgu yaparak; “Burada her yeni güne mobilya üretmek heyecanıyla başlayan çok özel firmalarımız, insanlarımız var. Ben her türlü teşekkürü hak ettiklerini düşünüyorum. Fuarların gerçekleşmesi de çok kıymetli. Şehrimiz aslında 365 gün boyunca açık bir fuar gibi. Ancak senede 2 defa yaptığımız mobilya fuarlarımız da bizim için çok istisna günler. Yerel yönetimler olarak bizlerin de mobilyacılarımızın önündeki engelleri kaldırabilme noktasında mücadele ettiğimizi ve edeceğimizi bilmenizi isterim. Bildiğiniz gibi yeni dönemle birlikte hem ilçe belediyesine düşen görevler var hem büyükşehir belediyesine düşen görevler var. İnşallah el birliği ile yeni sanayi alanları oluşturulması, daha nitelikli küçük sanayi sitesi alanlarının yapılması gibi konularda çalışacağız. İnegöl Belediyesi olarak zaten son 5 yılda planlamalarını yapmıştık. Ben fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

İNEGÖL HER ZAMAN BİZİM GÖNLÜMÜZDE VE GÜNDEMİMİZDE

Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ta açılış töreninde kürsüye gelerek değerlendirmelerde bulundu. Fuarın hayırlı olması dileklerini ileten Varank şöyle konuştu: “50. İnegöl Mobilya Fuarının açılışındayız. Fuarın hayırlı olmasını diliyorum. Geçmişte de fuarlara katıldım. Gerek Bakanlığım döneminde gerekse de Cumhurbaşkanımızla yol arkadaşlığı yaptığımız dönemde her zaman İnegöl bizim gönlümüzde ve gündemimizdeydi. Bu ilçelerin ve Bursa’nın hangi konusu varsa her zaman gündemimizde tuttuk. Şimdi rabbim nasip etti Bursa Milletvekili olarak da bu dönemde hem İnegöl hem Bursa’mızın konularıyla birebir ilgilenmeye devam ediyoruz.”

İHRACATÇIMIZIN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ

“Mobilya sektörü gerçekten Türkiye’nin ekonomisi konusunda önemli. İhracatı, üretim kapasitesi, sağladığı istihdam ve katma değeriyle göz bebeği sektörlerimizden biri. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı kalkınma ajansları ve devletimizin farklı kurumları her zaman bu sektörün daha ileriye gitmesi, daha katma değerli hale gelmesi gerek bu sektördeki yerleşme oranlarının arttırılması, gerekse burada üretim yapan firmaların daha sağlıklı, daha güzel üretim tesislerine kavuşması, tasarımın önünün açılmasıyla ilgili birçok desteği İnegöl'ümüze sağladı. Önümüzdeki dönemde de inşallah bu destekleri vermeye devam edecektir. Tabii bu sektörün göz bebeği merkezlerden bir tanesi de İnegöl. İnegöl artık sadece Türkiye'de mobilyada tanınan, bilinen bir marka değil. Dünyanın her tarafında tanınan bilinen bir marka. Özellikle yakın coğrafyamızda gönül bağı kurduğumuz coğrafyamızda aslında İnegöl Mobilyası beğenilen tercih edilen bir marka haline gelmiş durumda. İşte bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Irak'a bir gezi düzenliyor. Uzun yıllar sonra ilk defa bir gezi düzenliyor. Baktığımızda mobilya ihracatında Türkiye'nin bir numaralı ihracat rotası neresi. Irak'ta. Bizler siyasiler olarak, iktidar olarak ihracatçımızın önünü açmak, üreticimizin önünü açmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Önümüzdeki dönemde de inşallah bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.”

“ÜRETEN, İSTİHDAM SAĞLAYAN TÜM VATANDAŞLARA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Fuar açılışında kürsüye son çıkan isim ise Bursa Valisi Mahmut Demirtaş oldu. Vali Demirtaş, “İnegöl'de ülkemizin mobilya sektöründe İstanbul'dan sonra en büyük ikinci ihracatı gerçekleştirendir. Üretimde, kalitede ve tasarımda dünya çapında kendinden söz ettirmeyi başarmıştır. Hiç kuşkusuz mobilya sektörünün ekonomik büyüklüğü istihdama olan katkısı ve ihracatta en yüksek paya sahip olmasında fuarların katkısı büyük. Birbirimize destek olmak, birlikte hareket etmek ve zorlukları aşmak için her zaman bir arada olmalıyız. Üreten, istihdam sağlayan tüm vatandaşlara destek olmaya devam edeceğiz. Katılımcı firmalarımıza bol kazançlar ve başarılar diliyorum” dedi.

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