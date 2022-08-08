Dokuz Eylül'ün 8 alanda sıralama başarısı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan 2021-2022 Dünya Alan Sıralaması listesinde 8 alanda sıralamaya girmeyi başaran 17 Türk üniversitesinden biri oldu.İZMİR (İGFA) - 113 farklı ülkenin üniversitelerinin 78 bilim alanıyla değerlendirildiği listede Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) büyük bir başarıya imza attı.

2021-2022 URAP Dünya Alan Sıralamasında 8 alanda sıralamaya giren 17 Türk üniversitesinden biri olan DEÜ, Psikoloji ve Bilişsel Bilimler alanında ilk 3’te, Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında ise 7.sırada yer aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi ayrıca, 4 alanda da dünya sıralamasında ilk 1000’e girmeyi başardı.

Dokuz Eylül Üniversitesi dünya sıralamasında mühendislikte 1141, teknolojide 1359, kimya bilimlerinde 1245, tıp ve sağlık bilimlerinde 611, biyolojik bilimlerde 1084, malzeme mühendisliğinde 981, yer bilimlerinde 667, psikoloji ve bilişsel bilimlerde ise 672. sırada yer aldı. Listede Türk üniversitelerinin başarısı da artış gösterdi. Söz konusu listede Türkiye’nin başarısı da yükseldi. Ülkemizin alan sıralamasında geçen yıl 31 üniversitesi varken 2021-2022 alan sıralamasında ise 83 üniversitesi en az bir sıralamada yer almayı başardı.

"ÇABALARIMIZIN KARŞILIĞINI ALIYORUZ"

URAP’ın yayınladığı bildiriye ilişkin açıklama yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin uluslarasılaşma vizyonu kapsamında çalışmalarına devam ettiğini belirterek, “Ülkemiz ve bilim dünyamız adına akademik üretkenliğimizi artırmaya devam ediyor; uluslararası işbirlikleriyle bilimsel çalışmalara her geçen gün yenilerini ekliyoruz. URAP’ın 2021-2022 Dünya Alan Sıralamasında en az 8 alanda sıralamaya girebilen 17 Türk üniversitesinden biri olmamız, çabalarımızın karşılığını aldığımızı gösteriyor. Potansiyelimizin farkındayız ve daha üst sıralara tırmanmak için yoğun bir çaba harcıyoruz” diye konuştu.