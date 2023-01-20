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Dikkat cezası var! Çiftçilere beyanname uyarısı
GÜNDEM 20.01.2023, 11:29
Bursa'da Yenişehir Sulama Birliği tarafından çiftçilerin en geç 15 Mart 2023 tarihine kadar sulama beyannamelerini teslim etmeleri gerektiği bildirildi.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Sulama Birliği'nden yapılan açıklamada, sulanacak parsellere ilişkin beyanname verilmesi gerektiği bildirildi.
Söz konusu beyannameyi vermeyen parseller için ceza uygulanacağı kaydedilen açıklamada, beyanname verme işlemleri için tapu bilgileri ve ÇKS belgesi ile birlikte Yenişehir Sulama Birliği'ne başvuruda bulunulması gerektiğinin altı çizildi.
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