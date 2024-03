Dijital İçerik Stratejisi Belgesi eğitimcilerle paylaşıldı

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar sunan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK), "Dijital İçerik Stratejisi Belgesi"ni eğitim paydaşları ile paylaşıyor.ANKARA (İGFA) - YEĞİTEK'in önümüzdeki yıllarda dijital içerik alanındaki vizyon, misyonu ve takip edeceği stratejileri ortaya koyma hedefiyle hazırlanan "Dijital İçerik Strateji Belgesi"; kılavuzlar, pratik ve uygulamaya dönük öz bilgiler içeriyor.



Belge, dijital içerik stratejisini daha net açıklayabilmek için dijital içeriğin ne olduğu gibi temel tartışmalardan hareket ederek alana dair kuramsal bir çerçeve çiziyor. Bu çerçeve doğrultusunda, EBA'da iki temel içerik tasarım stratejisinin takip edileceği vurgulanıyor.



Bunlardan ilki, EBA'da yer alan tek bir kazanımla eşlenmiş parçalı "Öğrenme Nesne"lerinin standartlara uygunluğuna göre tasnifi yapılarak seçilen kaliteli içeriklerin "Zenginleştirilmiş Kitap" hâline getirilmesi. Diğeri ise bütünsel bir çerçevede birden fazla kazanımla eşlenen ve farklı içerik türlerini bünyesinde barındıran "Öğretim Materyali" yaklaşımı ile öğretim programlarında yer alan kazanımları kapsayacak ve hem öğretmenin sınıf içinde hem de öğrencinin kendi zamanında kullanabileceği içeriklerin üretilmesi.



Her iki tasarım sürecindeki çalışmalarda, temel ihtiyaçlardan biri de standartların belirlenmesi. Bu doğrultuda Strateji Belgesi kapsamında her bir içerik türü için standartlar ve ihtiyaç duyulacak kılavuzlar oluşturuldu. Bu kılavuzlar ile "Dijital Erişilebilirlik" ilkelerine yer verilerek oluşturulan her bir içerikte öğrenenlerin dijital içerikler veya hizmetlere erişimlerini engelleyen unsurların ortadan kaldırılması hedefleniyor.



Bu strateji belgesi; sahadan, Genel Müdürlüklerden, ilgili kurum ve kuruluşlardan ve diğer tüm paydaşlardan geri dönüşler ile sürekli gelişen canlı bir doküman olma özelliğini taşıyor.



Görüş ve önerilerinizi [email protected] adresinden Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile paylaşabilirsiniz.



"Dijital İçerik Stratejisi Belgesi"ne ulaşmak için tıklayınız.