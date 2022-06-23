Deniz kirliliği ile mücadele için 10 marinada kapsamlı temizlik

Birinci sınıf yat marinası işletmeciliği yapan ve kurumsal sosyal sorumluluk biliciyle hareket eden D-Marin, Hırvatistan, Yunanistan ve Türkiye’deki marinalarının yakınlarındaki plajlarda temizlik faaliyetleri gerçekleştiriyor.İSTANBUL (İGFA) - D-Marin, deniz kirliliği ile mücadele çalışmaları kapsamında Hırvatistan’daki Borik, Dalmacija, Mandalina ve Tribun, Yunanistan’daki Gouvia, Lefkas ve Zea ve Türkiye’deki Didim, Göcek ve Turgutreis marinalarında da plaj temizliği planlandı.

Marinaları bazılarında halihazırda plaj temizleme çalışmalarını başlatan D-Marin, Hırvatistan’da bulunan Mandalina Marinası’nda denizden 14 metreküp çöp çıkarılmasına öncülük etti.

D-Marin Sağlık, Güvenlik ve Çevre Sorumlusu Areti Priovolou, marinaların etrafındaki çevresel ortamı ve doğal yaşamı korumak için çalışmayı taahhüt ettiklerini belirterek, "Plaj temizlikleri de hayata geçirdiğimiz taahhütlerimize harika bir örnek teşkil ediyor. İnsanlar için kıyı şeritlerimizden toplanan büyük miktarlarda çöpü kendi gözleriyle görmekten daha büyük bir değişim motivasyonu olamaz. Çalışanlarımızı, yerel halkı, diğer işletmeleri ve çevre gruplarını da bize katılıp çalışmalarımıza destek vermeye davet ediyoruz” dedi.