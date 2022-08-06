Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Teknopark çıkarması

Türkiye’nin en önemli teknoloji geliştirme merkezlerinden biri olan Teknopark İstanbul’da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a siber güvenlik, yapay zeka, biyoteknoloji ve biyomedikal gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlarda geliştirilen projeler hakkında bilgi verildi. Oktay ayrıca Teknopark İstanbul’un yeni etabı hakkında bilgi aldı.İSTANBUL (İGFA) - T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AR-GE firmalarına ve girişimcilere güçlü bir ekosistem sunan Türkiye’nin en önemli teknoloji geliştirme merkezlerinden biri olan Teknopark İstanbul’da incelemelerde bulundu. Oktay’ı Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan karşıladı.

Cube Incubation, derin teknoloji girişimciliğini destekliyor

ASELSAN, TUSAŞ, TEI, ROKETSAN, STM gibi çok önemli AR-GE firmalarını bünyesinde bulunduran Teknopark İstanbul’da 424 şirketin bulunduğunu söyleyen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, “Ağustos 2022 itibariyle 8 bin 259 nitelikli AR-GE mühendisi 2 bin 774 proje üzerinde çalışıyorlar. Kuluçka merkezimiz de ise şu anda derin teknoloji tabanlı iş fikirleri üzerinde AR-GE çalışmaları yürüten 124 girişimci grubuna ev sahipliği yapıyor. Bu girişimler arasında; laboratuvarda yapay elmas üreten, yapay zekâyla risk tahminlemesi yapan, kanser hastalarına yönelik teknolojik çözümler üreten, VR teknolojileri alanındaki faaliyetlerini metaverse alanına aktaran derin teknoloji girişimcileri yer alıyor. Girişimcilerimize; üniversiteler, kurumlar ve global firmalar ile iş birliklerinde bulunma fırsatı sağlıyor; hukuk, finans ve şirketleşme gibi alanlarda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Hedefimiz; ülkemizin girişimcilik ekosisteminde sinerjiyi artırmak, girişimcilere uluslararası düzeyde altyapı imkanını sunmak ve derin teknoloji girişimciliğinin gelişmesine katkı sunmak.” diye konuştu.

Derin teknoloji araştırmalarının lider firmaları Teknopark İstanbul’da

Dünyanın ve Türkiye’nin lider AR-GE firmalarının araştırmalar yaptığı Teknopark İstanbul’u ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; Teknopark İstanbul’da faaliyet gösteren BMC Power, Ulak, Sgn Lojistik, SEFT, İSEK, Armelsan, Aerofen, Figes firmalarının yetkilileriyle görüşüp, projeleriyle ilgili bilgi aldı.

Oktay, Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Cube Incubation ziyaretinde RS Research, Umayana, B2Metrik ve Tea Networks yetkililerinden projelerinin detaylarını dinledi.

Kritik alanlara yazılım, tedavisi zor yaralara ilaç

Cube Incubation ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, girişimcilerin gelecek vaadeden projelerini inceleme fırsatı buldu. Oktay’ın projeleri yerinde incelediği firmalardan RS Research, onkoloji alanında geliştirilen ilaç adaylarını klinik safhaya taşıyarak insanlara ulaştırabilmek için çalışırken; Umayana firması ise radyoterapi ve kemoterapinin yan etkisi olan tedavisi zor yara ve yanıkları iyileştirip, sorunun tekrarını önleyen ürünleriyle insanlığın henüz baş edemediği sorunlara, bilimsel çözümler sunuyor. Cube Incubation’da yapay zekâ alanında çalışan B2Metric, makine öğrenimi adımlarını otomatikleştirirken, tahmin puanlarını artıran projesiyle, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Kritik Wi-Fi altyapı yönetimi ve CPE gömülü yazılım alanında lider bir küresel sağlayıcı olan Tea Networks’un AB Komisyonu Ufuk 2020 İnovasyon Ödülü bulunuyor.

Teknopark İstanbul’da yeni ofisler hizmete açılıyor

Kampüsü yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Teknopark İstanbul, yeni ofislerini hizmete açıyor.

65 bin metrekare kapalı alanda yer alan yeni ofisler, çok yakında hizmete girecek. Önümüzdeki aylarda tamamlanması beklenen yeni ofislerde, hem Teknopark İstanbul içerisinde büyümek isteyen firmalara hem de dışarıdan Teknopark İstanbul'a girmek, burada projelerini yürütmek isteyen teknoloji firmalarına yer verilecek. Çok amaçlı ve dönüştürülebilir yapıda tasarlanan yeni ofislerin, Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor