Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maltepeli teşkilat üyesine 'geçmiş olsun' telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışması sırasında darbedilen AK Parti'nin Maltepe Gülsuyu Mahallesi teşkilat üyesi Ramazan Şahin'le telefonda görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışması sırasında darbedilen AK Parti'nin Maltepe Gülsuyu Mahallesi teşkilat üyesi Ramazan Şahin'le telefonda görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde darbedeilen Ramazan Şahin'e, "Bize düşen bir şey şu anda var mı?" diye sordu.
Şahin de soruyu, "Cumhurbaşkanım, sizin elinizde her şey. Ben bir şey diyemiyorum. Allah senden razı olsun." diyerek yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu sorduğu Şahin, darp nedeniyle vücudunun bazı yerlerinde morarmalar olduğunu, evde dinlendiğini söyledi.
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben doktorumu sana bir göndereyim de seni bir de onlar gözden geçirsinler." ifadesini kullandı.
Ramazan Şahin ise, "Tamam Cumhurbaşkanım. Sen ne dersen o olur. Allah senden razı olsun. Aradığınız için çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar." şeklinde karşılık verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Şahin'in eşine selamlarını da iletti.
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