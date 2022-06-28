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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cüneyt Arkın mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 85 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının duayen ismi Cüneyt Arkın için bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun. ifadelerini kullandı
GÜNDEM 28.06.2022, 15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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