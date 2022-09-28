COVID-19 dijitalleşmeyi hızlandırdı!

Işık Üniversitesi lisansüstü programlarından mezun olmuş çeşitli sektörlerden üst düzey yöneticilerin konuşmacı olduğu "Sektörel Gelişmeler ve Yeni Yetkinlikler: Işıklılar Anlatıyor" paneliyle dijital dönüşüm masaya yatırıldı.İSTANBUL (İGFA) - Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün organize ettiği Prof. Dr. Dilek Teker moderatörlüğünde gerçekleşen "Dijital Çağda Sektörel Gelişmeler ve Yeni Yetkinlikler" paneli Işık Üniversitesi’nde masaya yatırıldı

Panel üniversitenin Maslak yerleşkesinde geniş bir katılımla gerçekleştiridi. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Erol Demirel,Akbank Teftiş Kurulu Başkanı Savaş Külcü ve UPS Türkiye Pazarlama Direktörü Irmak Orman’ın katılımıyla gerçekleşen panelde, Türkiye ve dünyadaki örnekler ışığında günümüzde dijital dönüşümünçeşitli sektörlerdeki etkileri ve yeni yetkinliklere ihtiyacınayönelik görüş ve öngörüler ele alındı.

İSMMMO Başkanı Erol Demirel, özellikle pandemi dönemi ile birlikte dijitalleşmenin iş hayatının tüm evrelerinde hızla yer almamız gerektiği gerçeğini ortaya çıkarttığını vurgulayarak evrak ve belgelerin düzenlenmesi, kayda alınması, raporlanması, denetlenmesi ve arşivlenmesi aşamalarının tamamında dijitalleşme ihtiyacı ihtiyari olmaktan çıkıp zorunlu hale geldiğini söyledi.

Dijitalleşme zorunluluğu sadece evrak ve doküman oluşturma süreci ile sınırlı kalmadığını da belirten Demirel, toplantı ve eğitimler, iş görüşmeleri, sözleşme düzenleme ve imzalama gibi tüm alanlarda etkili olmaya devam edeceğini de dile getirdi.

Dijital dönüşümün tüm sektörlerde olduğu gibi lojistik sektörünün de en önemli konularından birisi olduğuna dikkat çeken UPS Türkiye Pazarlama Direktörü Irmak Orman, “Özellikle pandemi süreci, her sektörde olduğu gibi lojistik sektöründe de dijitalleşmenin önemini bir daha gösterdi” dedi.

Bireysel teknoloji kullanımındaki artışın, hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırdığını söyleyen Akbank Teftiş Kurulu Başkanı Savaş Külcü de, finans ve bankacılık alanında yaşanan dijital değişim ve dönüşüm, bireylerin ve toplumun hızla dijitalleşmesine öncülük ettiğini kaydetti. Külcü, bankacılık ve finans sektöründe uzaktan işlemlerin hız kazanması ile birlikte özellikle bankaların çağın gerisinde kalmamasının ve iyi bir müşteri deneyimi sağlamasının son derece önemli olduğunun altını çizdi. Özellikle pandemi sonrası dijitalleşmenin öngörülenden çok daha hızlı ilerlediğini aktaran Savaş Külcü, bankacılık faaliyetlerinin de dijital dönüşüme ayak uydurarak açık bankacılık ve şubesiz, dijital bankacılık hizmetlerinin yaygınlaşmasına olanak sağladığını sözlerine ekledi.