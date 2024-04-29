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CHP’li belediye başkanlarından Bursa protokolüne ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, göreve geldikten sonra ilk ziyaretlerini Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen’e yaptı Başkan Özdemir, Nilüfer’de hizmet kalitesini daha da yukarı taşımak için dayanışma içinde çalışacaklarını belirtti

GÜNDEM 29.04.2024, 16:04
CHP’li belediye başkanlarından Bursa protokolüne ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, göreve geldikten sonra ilk ziyaretlerini Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen’e yaptı. Başkan Özdemir, Nilüfer’de hizmet kalitesini daha da yukarı taşımak için dayanışma içinde çalışacaklarını belirtti.BURSA (İGFA) - 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Nilüfer Belediye Başkanı seçilen Şadi Özdemir, ilk resmi ziyaretlerini gerçekleştirdi. İlk olarak Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen’i, makamında ziyaret eden Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer’e hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz, Okan Şahin, Şirin Biçer, Zerrin Güleş, Serpil Altun, Tezcan Öztürk ve Emre Karagöz’ün de yer aldığı ziyarette Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer İlçe Kaymakamlığı ile kente değer katacak çalışmalarda iş birliği içinde olmaya hazır olduklarını vurguladı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e hayırlı olsun dileklerini ileten Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen de, görevinde başarılar diledi.

Başkan Şadi Özdemir, Bursa Valiliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerini ise CHP’li Belediye Başkanları ile birlikte yaptı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ve Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, birlikte Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ı Heykel’deki Valilik makamında ziyaret ettiler.  Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer’de gerçekleştirmek istedikleri projeleri Vali Demirtaş ile paylaştı. Başkan Şadi Özdemir, “Ortak hedef, vatandaşa hizmet etmek. Dayanışma içinde çalışmaya hazırız” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve CHP’li belediye başkanlarının resmi ziyaretler çerçevesindeki bir sonraki durağı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in makamı oldu. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın da yer aldığı ziyarette, Başkan Şadi Özdemir ile diğer ilçe belediye başkanları, kendi bölgelerinde yapacakları projeleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e aktardı.

Görüşmenin sonunda değerlendirmelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediye başkanlarıyla ihtiyaç ve sorunlar üzerine konuştuklarını belirtti.  Başkan Mustafa Bozbey, “Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçilen belediye başkanlarımız ile bir araya geldik. Onlarla hem ilçelerimizin hem de  Bursa’nın sorunlarını ele aldık. 17 ilçede tüm Bursalılar’ın gülümseyeceğini söyledik. Belediye başkanlarımız da sorumlu oldukları ilçelerde projeleriyle her yaştan insanın gülümsemesini sağlayacaktır. Bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, onların yanındayız. Tüm ilçelerde eşit ve adil bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Bursa’nın hep beraber gülümsemesini sağlayacağız” diye konuştu.

Nilüfer’de gerçekleştirecekleri hizmetlerin, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle daha da artacağını ve yaşanan sorunları en aza indirmeyi hedeflediklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Türkiye’nin yaşanabilir ilçeleri arasında 8. sırada yer olan Nilüfer’de, yaşam kalitesini daha da yukarı taşımak için çalışacağız” dedi.

Ziyaretin ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e günün anısına çini vazo armağan etti.

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