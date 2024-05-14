Moda tasarımcısından 'şık'lık kuralı!
Tanınmış moda tasarımcısı Özlem Değirmen, kadınlara şık görünmenin ilk kuralını açıkladı
Tanınmış moda tasarımcısı Özlem Değirmen, kadınlara şık görünmenin ilk kuralını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa’daki FSM’deki moda evinde özel tasarımlarıyla hanımların şıklığını tamamlayan Özlem Değirmen, bu konuda hemcinslerine önemli tavsiyelerde bulundu.
Özellikle yaklaşan yazla birlikte kadınları bekleyen özel davet, organizasyon ve düğünlerde şık görünmenin tüyolarını veren Değirmen, ilk kuralın hanımların kendi vücutlarıyla barışık olmaları şeklinde açıkladı.
Değirmen, “Bize danışan kadınların önemli bir bölümü kendi fiziki özelliklerini ve vücut hatlarını önemsemeden kıyafet seçmeye çalışmaları. Oysa her kıyafet her kadında farklı etki yaratır. Bunun sebebi de vücut şekliniz ve hatlarınızdır. Siz vücudunuzla barışık olmazsanız dünyanın en iyi tasarımını bile üzerinizde beğenmezsiniz. O yüzden ister kilolu ister top model hatlarında olun önce kendinizle barışın, ardından bu konuda biz moda tasarımcılarının stil önerilerine güvenin...” dedi.
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