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CHP'li Karasu: Devlet sis perdesini kaldırmalı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Karasu, Büyük Birlik Partisi’nin merhum kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yanındakilerin vefat ettiği helikopter kazasının aradan geçen 15 yıla rağmen arkasındaki sis perdesinin hala kaldırılmadığını vurguladı ve TBMM’yi ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nu bir kez daha göreve davet etti

GÜNDEM 25.03.2024, 10:23
CHP'li Karasu: Devlet sis perdesini kaldırmalı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Karasu, Büyük Birlik Partisi’nin merhum kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yanındakilerin vefat ettiği helikopter kazasının aradan geçen 15 yıla rağmen arkasındaki sis perdesinin hala kaldırılmadığını vurguladı ve TBMM’yi ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nu bir kez daha göreve davet etti.ANKARA (İGFA) - Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu vefatlarının üzerinden 15 yıl geçti. Aradan geçen yıllara rağmen olayın ardındaki sis perdesinin hala aralanamadığını vurgulayan  CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu Cumhurbaşkanlığı’nı ve TBMM’yi göreve davet etti.

Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Çağlayancerit mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düşmesi sonucu Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş hayatını kaybetti. Ancak, olayın üzerindeki sis perdesi kaldırılmadı ve şüpheler hala açığa çıkarılamadı.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULSUN

Kazanın meydana gelmesinin ardından aradan geçen zaman içinde bu olayın bir kaza mı yoksa suikast mi olduğuna dair şüphelerin giderilemediğini veolayda ihmali, hatası, kusuru ve kastı bulunan görevlilerinin bir türlü tespit edilemediğini belirten CHP’li Karasu, Yazıcıoğlu ve beraberindekilerivefatının 15. yılında hüzünle andıklarını belirtti. Yaşanan elim olayın ardından kamuoyunda hala birçok şüphenin olduğunu ifade eden Karasu, bu konuda TBMM Başkanlığı’nda Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdi.CHP Genel Başkan Yardımcısı, Meclis’te daha önce araştırma komisyonu kurulmasına ve komisyonun raporunda önemli tespit ve bulgular olmasına karşın sürecin kamuoyunu tatmin etmediğine dikkat çekti.

ERDOĞAN TALİMAT VERMELİ

Olay etrafındaki toplumsal talep ve duyarlılıklar üzerine bazı kurum ve kuruluşlarının raporlar hazırladığını, bunlardan birinin de önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu(DDK) olduğunu da belirten Karasu, DDK’nınraporunda ölümlerin “şüpheli” bulunduğuna işaret etti. 2018 yılında yapısı değiştirilen ve olağanüstü yetkilerle donatılan, soruşturma yetkisi de verilen DDK’nınaradan geçen beş yılda devreye neden sokulmadığını soran Karasu, “Kazanın ardından yaşananlar, ortaya konulan raporlar dikkate alındığında, olayın bir kaza mı yoksa suikast mi olduğu aradan geçen 15 yılda ortaya konulamadı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olağanüstü yetkilerle donatmış olduğu DDK’ya, ‘kardeşim’ dediği merhum Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği bu olayla ilgili olarak yıllardır talimat vermemiş olması son derece düşündürücüdür. Neden Cumhurbaşkanı’nın bir talimatı olmadı? Zaman yitirilmeden DDK, bu olayla ilgili denetim faaliyetine başlamalı, hazırlayacağı raporunu da kamuoyu ile paylaşmalıdır. Ayrıca Meclisimizde de yeni bir araştırma komisyonu kurulmalı, merhum vatandaşlarımızın yakınlarının da talep ettiği gibi bu olayın tüm yönleri açığa çıkarılmalıdır” diye konuştu.

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