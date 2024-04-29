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‘‘Bursa’nın her yaştan insanı gülümsemeye başladı’’

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Bursa Gönüllüleri Değerlendirme Toplantısı’na katıldı Kent gönüllülüğünün önemini vurgulayan Başkan Bozbey, ‘’Başarının mimarları sizlersiniz Zor olan bir işi kolay kıldınız Gösterdiğiniz destek ve yapmış olduğunuz organizasyon sonucunda, Bursa’nın her yaştan insanı gülümsemeye başladı ’’ dedi

GÜNDEM 29.04.2024, 14:49
‘‘Bursa’nın her yaştan insanı gülümsemeye başladı’’

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Bursa Gönüllüleri Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Kent gönüllülüğünün önemini vurgulayan Başkan Bozbey, ‘’Başarının mimarları sizlersiniz. Zor olan bir işi kolay kıldınız. Gösterdiğiniz destek ve yapmış olduğunuz organizasyon sonucunda, Bursa’nın her yaştan insanı gülümsemeye başladı.’’ dedi. BURSA (İGFA) - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Koza Salonu’nda düzenlenen Bursa Gönüllüleri Değerlendirme Toplantısı’na Başkan Bozbey’in yanı sıra, CHP İl Yöneticileri, Bursa Gönüllüleri İl Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Can Arslan ve Bursa Gönüllüleri İl Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlatılan değerlendirme toplantısı protokol konuşmalarının ardından Bursa Gönüllüleri üyelerinin tecrübe ve deneyimlerini aktardığı, öneri ve taleplerini ilettiği istişare bölümüyle sona erdi.

Bursa Gönüllüleri Değerlendirme Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dünyanın her yerinde kent gönüllülerinin özel bir görevi ve sorumluluğunun olduğunu belirterek, Bursa’nın gülümsemesine katkı sağlayan Bursa Gönüllülerine teşekkürlerini sundu. Bursa Gönüllüleri oluşumuna, özellikle 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde elde edilen başarılı sonuçla birlikte daha işlevsel, kentine değer katacak proje önerileri sunan, kentin sorunlarını tartışabilen ve fikir üretebilen bir yapı haline dönüştürme önerisinde bulunan Başkan Bozbey, ‘’Bunların kararlarını sizler oluşturacaksınız. Bir çok ülkede bu konuda yoğun çalışmalar olduğunu görüyorum. Kent gönüllüğünün esas alındığı en önemli nokta kent demokrasisi dediğimiz olayı yaşama geçirmek ardından da ülkenin demokratik anlamda gelişimine katkı sunarak demokrasiyi ilerletmektir. Bununla birlikte kentin geleceğine destek veren sizler, inanılmaz bir çalışma gösterdiniz. Bizler size sadece önder olmaya çalıştık. Ancak sizlerin çalışmaları son derece değerliydi. Başarının mimarları sizlersiniz. Zor olan bir işi kolay kıldınız. Gösterdiğiniz destek ve yapmış olduğunuz organizasyon sonucunda, Bursa’nın her yaştan insanı gülümsemeye başladı.’’ şeklinde konuştu. Değerlendirme toplantısının sonunda oluşturulacak raporun kent çalışmaları adına yönlendirici olacağına da dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘’İnanın her şey çok güzel olacak, tekrar sizi kutluyorum, başarı hepimizin. Yürekten teşekkür ediyorum.’’ dedi. 

‘‘BURSA’YA BAHARI GETİRDİK’’

Bursa Gönüllüleri olarak başarılı bir seçim süreci geçirdiklerini belirten Bursa Gönüllüleri İl Koordinatörü Burhan Can Arslan yaptığı konuşmasında, ‘’Siz değerli Bursa Gönüllüleri üyelerimizin sayesinde ve tabii ki Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in öncülüğünde Bursa’ya baharı getirdik. Çabalarınız ve sahadaki öz verili çalışmalarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz çoğalarak, çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam etmektir.’’ dedi.

Konuşmaların ardından değerlendirme toplantısı, Bursa Gönüllüleri üyelerinin yönetim kurulu ile birlikte gerçekleştirdiği soru-cevap bölümüyle tamamlandı. 

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