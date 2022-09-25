Bursa Yenişehir TSO'da seçim hareketliliği

Bursa'da Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (YTSO) 3 Ekim'de Yönetim Kurulu ve Oda Meclisi seçimleri yapılacak. YTSO Başkanı Orhan Torun, ekibiyle birlikte yaptığı basın açıklamasında tekrar aday olduğunu açıkladı.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (YTSO) 3 Ekim'de Yönetim Kurulu ve Oda Meclisi seçimleri yapılacak. YTSO Başkanı Orhan Torun, yönetim kurulu ve Oda meclisi üyeleriyle birlikte yaptığı basın açıklamasında tekrar aday olduğunu açıkladı.

Kazandıkları takdirde yapacakları çalışmaları ve gerçekleştirecekleri projeleri anlatan Torun, S.S. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin (YESAN) yapım çalışmalarına başladıklarını belirtti.

YESAN'ın yapım çalışmalarını ivedilikle bitirmeyi amaçladıklarını kaydederek, "Bu projemizi kısa sürede tamamlarsak 1000 kişilik bir istihdam oluşturmanın yanı sıra ilçemizin sosyal ve kültürel alandaki gelişimine önemli katkılar sunmuş olacağız. Ayrıca kentten köye göçü sağlayacağız. İkinci çalışmamızda gıda sanayini kurmak geliyor. İlçemizin ve ülkemizin gıda sanayine ihtiyacı var. Bir arazi üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca geçmiş yıllarda Oda'mız bünyesine kazandırdığımız İznik yolu üzerindeki binanın üst katını üyelerimiz için lokal, alt katı idari bina ve diğer bölümleri ise mesleki eğitim sınıfları olarak kullanacağız. Ortaokulu bitiren öğrencilerimize burada mesleki eğitimler verilecek" dedi.