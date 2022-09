Bursa İnegöl'de hayata 'saygı' duruşu

Yayaların trafik güvenliğinin sağlanarak can kayıplarının azaltılması amacıyla 26 Ekim 2018 tarihinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74’üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle başlayan bilinçlendirme çalışmaları kapsamında tüm yurtta aynı anda “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” etkinliği yapıldı.BURSA (İGFA) - Yurtta genelinde gerçekleştirilen 'Hayata Saygı Duruşu' farkındalığı İnegöl protokolünün katılımıyla Mimar Sinan Caddesi'nde de gerçekleştirdi.

İnegöl’de Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve öğrencilerle kamu kurum temsilcilerinin yer aldığı heyet, Mimar Sinan Caddesinde Devlet Hastanesi acil servis kavşağında uygulama gerçekleştirdi.

Sürücülere ve yayalara uyarıların yapıldığı farkındalık etkinliği sırasında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Eğer bir yerde yaya çizgisi var ise muhakkak suretle üzerinde hiç insan olmasa dahi yaklaşırken hızımızı keserek kontrollü şekilde geçmeliyiz. Bu konuda hassasiyet gösteren, kurallara uyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise, İçişleri Bakanlığı'nın trafikte her yıl daha iyiye hedefiyle ortaya koydukları vizyon çerçevesinde, yayalara öncelik hakkıyla ilgili bir farkındalık çalışması yaptıklarını söyledi.

"Şehir hayatı, kuralların bütüncül olarak uygulanmasıyla rahat ve yaşanılır hale geliyor" diyen Kaymakam Arslan, "Sonuçta bu kurallar öncelikle insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için konulmuş kuralar. Yaya çizgilerinde öncelik yayaların olduğu bilincinin topluma yerleşmesi gerekiyor. Bu konuda duyarlılık gösteren, kurallara riayet eden vatandaşlarımız olduğu gibi maalesef zaman zaman bunları ihlal eden vatandaşlarımız da oluyor. Nihayetinde de canımızı yakan, bizi üzen kazalara ve kayıplara sebebiyet veriyor. Bunların önüne geçmek durumundayız. Başta bugünkü konumuz olan yaya geçitlerinde yayalara öncelik hakkı tanınması olmak üzere; kask kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına riayet edilmesi gibi trafikte ortak hareket etmemiz gerektiği bilinciyle, trafikte her an bir riskin var olduğu bilinciyle kurallara uymalıyız” diye konuştu.