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Bursa İnegöl'de 29 bin ton moloza çevre freni!

İnegöl’de moloz atıklarının çevreyi kirletmesini önlemek amacıyla İnegöl Belediyesi’nin başlattığı ve yıllardır başarıyla uygulanan moloz atıklarının adreslerden alınarak uygun şekilde bertaraf edilmesi uygulaması, vatandaşların da duyarlılığının artmasıyla ciddi boyutlara erişti 2023'te toplamda 29 bin 182 tona tekabül eden 364 bin 770 çuval moloz İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplandı

GÜNDEM 09.05.2024, 11:53
Bursa İnegöl'de 29 bin ton moloza çevre freni!

İnegöl’de moloz atıklarının çevreyi kirletmesini önlemek amacıyla İnegöl Belediyesi’nin başlattığı ve yıllardır başarıyla uygulanan moloz atıklarının adreslerden alınarak uygun şekilde bertaraf edilmesi uygulaması, vatandaşların da duyarlılığının artmasıyla ciddi boyutlara erişti. 2023'te toplamda 29 bin 182 tona tekabül eden 364 bin 770 çuval moloz İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplandı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, adresten moloz alınması uygulamasıyla 2023 yılında toplamda 29 bin 182 tona tekabül eden 364 bin 770 çuval molozu toplayarak çevreye atılmasını önledi.

Kirlenen çevreyi temizlemenin atıkları toplayıp bertaraf etmekten daha maliyetli olduğunu ve bu kirliliğin dönüşümünün de çok zor olduğunu ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Ne yazık ki vatandaşlarda bizim uzağımızda, görmediğimiz yerde olsun da çevre kirliliğinin bir önemi yok anlayışı vardı. Ama bu doğa hepimizin, bu çevre hepimizin. Zamanla bu sorunun büyümesi üzerine hem çevreyi kirletenlere ciddi cezalar uygulamaya başladık hem de moloz atıklarını uygun şekilde bertaraf etmek adına bir uygulama başlattık. Vatandaşlarımızın moloz atığı oluştuğunda, 153 hattımızı arayarak adresi bildirmesi yeterli. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çok cüzi rakamlara aynı gün gidip yerinden molozları alıyor ve çevreyi kirletmeyecek şekilde lisanslı firmalarla bunları bertaraf ediyor. Böylece bu atıkların çevreyi kirletmesi, doğal hayatı olumsuz etkilemesi önlenmiş oluyor” dedi.

29 BİN TON ATIĞIN ÇEVREYİ KİRLETMESİ ÖNLENDİ

Moloz atıklarının adresten alınması uygulamasının zamanla vatandaşlarda bu bilincin oluşmasını sağladığını da ifade eden Başkan Taban, “Vatandaşımız bu konuda gün geçtikçe bilinçleniyor. Her ne kadar zaman zaman olumsuz örneklerle karşılaşsak da uygulanan cezalar caydırıcı ve kötü örneklerin artmasını önlüyor. Bu uygulamayla çevreyi korumuş oluyoruz. Yarınlara güzel bir İnegöl, güzel bir doğa bırakmak derdindeyiz. Şehrimiz de hızla büyüyor ve aslında tahmin edilenden fazla bu tür atıkların çıktığını görüyoruz. 2023 yılında 4863 adet moloz atığı talebi almışız. Bu talepler hemen aynı gün ekiplerimizce müdahale edilerek bulundukları yerden kaldırılmış ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafı sağlanmış. Toplamda 364 bin 770 çuval atık almışız, bu da 29 bin 182 ton moloza tekabül ediyor. Ciddi bir rakam. Bunu yapmasak 29 bin ton moloz atığı İnegöl’ün muhtelif noktalarında, yol kenarlarında, köy yollarında, ormanlık alanlarda doğaya zarar verecekti” diye konuştu.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Vatandaşlara bir çağrı da yapan Başkan Taban, “Zaman zaman yine işin aslında zorunu tercih ederek molozlarını çevreye atan vatandaşlarımızı görüyoruz. Bunlar tespit ediliyor ve ciddi cezalarla karşılaşıyor. Vatandaşlarımız hem uğraşmasın hem çevreyi kirletmesin, 153 hatlarımızı arasınlar bizler gelip moloz atıklarını alalım. Bu hizmetimizi kullanan vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

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