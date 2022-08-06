Bursa Gürsu sokakları müzikle çınlıyor
Bursa'nın Gürsu Belediyesi, “Her Yer Sahne, Her Yerde Müzik” sloganıyla gerçekleştirdiği sokak konserleriyle Gürsulular’a yaz coşkusu yaşatıyor.BURSA (İGFA) - “Kültür Kenti Gürsu” yu oluşturmak amacıyla Bursa'nın Gürsu Belediyesi’nce gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen sokak konserleri ilçenin sosyal yaşamını canlandırıyor.
“Ruhun gıdası olan müziğin ilçemizin sokaklarında yankılanan melodileriyle hemşehrilerimize yaz coşkusu yaşatıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yaz gecelerinin canlılığını taçlandıran konserlerimizle, Gürsumuz’un sokaklarını müzikle dolduruyoruz.
Hemşehrilerimizin yoğun olarak bulunduğu noktalarda düzenlediğimiz konserlerimizle ilçemizin sosyal yaşamı renkleniyor. Sosyal medya hesaplarımızdan aylık olarak duyurduğumuz kültürel etkinliklerimizle Gürsu’muzun kültür kenti kimliğini zenginleştirmeye devam ediyoruz” dedi.
Kültür kenti Gürsu’yu oluşturmak hedefiyle, Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen konserler kapsamında, Gürsu Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen Barış Bilge konseri, Gürsulular’a keyifli anlar yaşattı.
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