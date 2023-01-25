Bursa'da kan donduran olay! Gübrenin içinden ceset çıktı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda bir genç, tarlasına götürdüğü hayvan gübresini zeytin ağaçlarına serme işlemi yaparken gübrenin içinde bir ceset olduğunu farketti.Fatih MISIR / BURSA (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşandı.

Yeniköy'de yaşadığı öğrenilen bir genç daha önceden Orhangazi'de bulunan bir çiftlikten aldığı hayvan gübresini tarlasında bulunan zeytin ağaçlarına dağıtmak için traktörün arkasında bulunan kepçe ile çalışmaya başladı.

https://youtu.be/AUR4jCsShwo

Kepçe ile hayvan gübresini dağıtma işlemi sırasında, kepçenin içinden bir insan cesedinin düştüğünü gören genç adam traktörden inerek panikle durumu mahalle muhtarına bildirdi.

Olay yerine muhtarın ihbarı üzerine çok sayıda Orhangazi ve Bursa'dan jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri cesedin bulunduğu zeytin tarlasını ve bölgeyi güvenlik amacıyla kapattı.

Yapılan ilk değerlendirmeye göre hayvan gübresi içinden çıkan cesedin bozulmaya başlaması nedeniyle bir süredir hayvan gübresin içinde kaldığı tahmin edilirken, kimliği ve cinsiyeti henüz belirlenemeyen ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a gönderildi.

Jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.