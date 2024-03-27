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Bursa'da deprem!
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
GÜNDEM 27.03.2024, 10:22
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.BURSA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde saat 10.21'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin yaklaşık 10.71 km derinliğinde gerçekleştii.
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