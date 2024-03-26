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Bireysel kredide borçlanmalar arttı, ödemeyenler azaldı

Araştırmalara göre bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı 2023 yılında yüzde 11,64 azalarak 1 milyon 320 bin 376 kişiye geriledi

GÜNDEM 26.03.2024, 12:08
Bireysel kredide borçlanmalar arttı, ödemeyenler azaldı

Araştırmalara göre bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı 2023 yılında yüzde 11,64 azalarak 1 milyon 320 bin 376 kişiye geriledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nden alınan verilere göre, bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı 2023’te yüzde 11,64 oranında azaldı.

Söz konusu verilere göre bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yüzde 76 artarak 2,7 trilyon TL oldu. Bu kredilerin yüzde 99’unun bankalar tarafından kullandırıldığı görülürken, bireysel kredilerin yüzde 44’ünü kredi kartları, yüzde 30’unu ihtiyaç kredileri, yüzde 16’sını konut kredileri, yüzde 4’ünü taşıt kredileri ve yüzde 6’sını kredili mevduat hesabı oluşturdu. 

385 BİN KİŞİ İLK DEFA KREDİ KARTI KULLANDI

Takipteki kredilerin haricinde, bireysel kredi kullanan kişi sayısı ise 2023’te önceki yıla göre 2 milyon kişi artarak 40 milyon kişi oldu.

Ortalama kredi bakiyesi ise 69 bin TL düzeyinde gerçekleşti. 2023’ün aralık ayında 385 bin kişi ilk defa kredi kartından, 112 bin kişi tüketici kredisinden faydalandı.

Konut kredisi kullanan kişi sayısı 4 bin olurken, 512 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı, 33 bin kişi ise taşıt kredisi kullandı.

BİREYSEL KREDİDE EN YÜKSEK PAYA SAHİP İL İSTANBUL

Kredi kartı dahil, kişi başına ortalama bireysel kredi toplam bakiyesi en yüksek iller sırasıyla, İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Aralık 2023 ayı itibarıyla İstanbul 28, Ankara yüzde 10 ve İzmir yüzde 7’lik bireysel kredi payına sahip iller olarak kayıtlara geçti. Bayburt ise son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. 

Öte yandan bireysel kredi kartı kullanımları artmaya devam etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) verilerine göre, bireysel kredi kartı borçlanmaları geçen yıla göre yüzde 153 arttı. Kredi kartı borçlanmaları artarken borcunu ödememiş kişilerin sayılarındaki düşüş dikkat çekti. 2023 yılında bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı ise 865 bin 648 olarak kayıtlara geçti. Burada da yüzde 3.83’lük bir düşüş yaşandığı görüldü. 2022’de bu sayı 900 bin 94 kişiydi. Bireysel kredilerde de durum değişmedi. Burada da borcunu ödememiş kişi sayısında da bir önceki yıla göre yüzde 14.77lik düşüş görüldü. 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan tasarruf uzmanı Çağada Kırım, geçen yılın verilerine bakıldığında kısmi de olsa düşüş görüldüğünü ifade etti. Makroekonomik koşullar değerlendirildiğinde düşüşün arkasında bankaların kredi veya kredi kartı verme politikalarındaki değişikliğin olduğunu düşündüklerini belirten Kırım, "Zira en ciddi önlemler bankacılık tarafında alınmış durumda. Bu durum biraz da vatandaşın krediye ulaşımında zorlaşma olduğu şeklinde yorumlansa da sonuç olarak düşüş görülmüş. Bu şekilde parasal sıkılaşmaya gidilip belirli bir süre acı reçete içilirse ödenemeyen borçların daha da ciddi oranda düştüğünü görebiliriz" diye konuştu.

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