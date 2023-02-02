Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla devrilen yolcu otobüsünde 12 kişi yaralandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Alınan bilgiye göre kazada otobüs sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 20 PK 010 plakalı yolcu otobüsü Bingöl-Karlıova karayolunun Çobantaşı Köyü mevkiinde yoğun kar ve tipi nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otobüsteki 12 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.