Bingöl’de kaçak tütün ele geçirildi

Bingöl Jandarma Komutanlığı'nca Genç ilçesinde yapılan yol kontrolünde 73 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Genç İlçesi Küpar yol kontrol noktasında bir aracın durdurulduğu kaydedildi.

Araç içerisinde yapılan kontrolde 73 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildiğini belirtildi.

Valilik açıklamasında, "Güvenlik güçlerimizce zehir tacirlerine yönelik kararlı mücadeleye ve devletimizin menfaatlerini korumak için kazancı ile yasadışı örgütlere mali kaynak sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadeleye mesai mefhumu gözetmeksizin ve halkımızın desteği ile kararlılıkla devam edilecektir” ifadeleri yer aldı.