Bingöl'den Afrika'ya 3,5 milyon avroluk proje

Bingöl ile Afrika arasında kurulan ticaret köprüsü ilk meyvelerini vermeye başladı. İş İnsanı Yılmaz Demir'in başlattığı ticaret köprüsü, Bingöl ve Cotonou iş insanlarının karşılıklı ziyaretleri ile devam etti.Ebuzer ELALTUNTERİN (BİNGÖL İGFA)

Mobilya ve inşaat sektörünse faaliyet gösteren 11 işletmeci bir araya gelerek Bingben şirketini kurdu. İlk etapta mobilya fabrikası kurulması için Benine giden Bingöllü iş insanları, Yılmaz Demir aracılığıyla orada üst düzey devlet yetkilileriyle görüştü. Görüşmelerin olumlu geçmesi üzerine mobilya fabrikası kurulması için karşılıklı anlaşma sağlandı.

Bingöl ve Cotonou iş insanları ortaklığı ile kurulacak makine, donanım ve ham madde Bursa'da temin edilerek, gümrüğe teslim edildi.

Afrika'ya gidecek malzemelerin gümrüğe tesliminde, projenin mimarı Yılmaz Demir, Bingben Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şirin Başaran, başkan yardımcısı Yadin Tunç ve yönetim kurulu üyeleri Cihat Çelik, Halis Vural ve Gıyasettin Kişi hazır bulundu.

İş insanı Yılmaz Demir, makinelerin gönderilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Bingöl ile Benin arasında köprü oluşturmak ve Bingöllü iş insanlarını Afrika pazarıyla buluşturmak, tanıtmak ve ihracat hacmimizi artırmak amacıyla başlattığı çalışmaların bu seviyeye gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İl etapta mobilya fabrikası kurulmasının planlandığı anlatan Yılmaz, daha sonra Benin Hükümeti'nin projeye ortak olmasıyla projeye kereste fabrikasının da eklendiğini kaydetti.

Yılmaz, şöyle konuştu: “Türkiye ve Benin arasında yapılan görüşmeler sonunda 3.5 milyon avroluk bir yatırım projesinin hayata geçirilmesine karar verildi. Bu proje küçük çaplı başlandı ve daha sonra Benin Hükümeti ve oradaki bir banka projeye ortak oldu. Çünkü geleceği çok parlak görünen bir projedir. Burada amacımız hem Bingöllümüze katkı sunmak hem de Afrika'nın Benin ülkesine katkı sunmaktır. İlk etapta sadece mobilya sektörü düşünüldü ve daha sonra kereste fabrikası de entegre edilecek. Hemen başlatılmak üzere bir milyon avro yatırım isteyen bir projedir. Amacımız ilk etapta 350 kişi ile başlayıp 800 ile 1000 kişiye çıkarmaktır. Üretimimiz yalnız Benin ile sınırlı kalmayacak komşu ülkeler başta Nijerya, Togo, Burkina Faso, Mali, Senegal ve Gine ülkelerine de hizmet vereceğiz. MDF ve diğer aksesuarlar hammadde olarak Türkiye'den temin edilecek. Böylece ülkemize de döviz girdisi sağlanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Bingben Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şirin Başaran da Benin'e yapacakları yatırımın ilk ayağı olan mobilya fabrikasının kurulması ilk adımı atmanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

Mobilya fabrikasının ardından kapı üretim, kereste biçme ve kurutma ve demir ve plastik doğrama ünitelerinin de kurulacağını aktaran Başaran, “Tamamen bakir olan Afrika pazarına girmek için ilk adımı atmanın heyecanı içerisindeyiz. Bugün Bursa'ya geldik. Mobilya üretim tesisi için gerekli malzemeleri konteynerlere yükleyip, gümrüğe teslim ettik. Bunun gurur ve heyecanı içerisindeyiz. Bingöl'den Afrika'ya yatırım yapmak küçümsenecek bir olay değil. Bunu önemsiyoruz. Biz de 10 arkadaş gücümüzü birleştirerek Afrika pazarına açıldık. Bu yatırımızın genelde ülkemize özelde ise Bingöllümüze gerçek anlamda katkı sağlayacağını inanıyoruz. Projemizin ortaklarımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum.”