Bilecik Söğüt'te çiftçilerin sera yolları yapıldı

Bilecik'te Söğüt ilçesine bağlı Çaltı'da turfanda sebze ve meyve üreticilerinin Vali Kızılkaya’dan talep ettikleri sera yolları yapıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yaklaşık bir ay önce ziyaret ettiği Söğüt ilçesine bağlı Çaltı’da çiftçilerin ve köy sakinlerinin talep ve isteklerini dinlemişti.

Yoğun şekilde yapılan seracılık faaliyetleri dolayısıyla üreticilerin kışın çamurdan, yazın tozdan dolayı seralara giden yolda zorluk çektiklerini Vali Kızılkaya’ya ileterek yolların yapılmasını talep etmişlerdi. Söz konusu yolda incelemede bulunan Vali Kızılkaya, İl Özel İdaresi ekiplerine yolun bir an önce bitmesi talimatını vermişti.

Çalışmaların hemen başladığı Çaltı’da aradan geçen yaklaşık bir ay neticesinde yollar tamamlanarak çiftçilerin kullanımına açıldı.

Üreticileri desteklemek için devletin tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduklarını belirten Vali Kızılkaya, Çaltı'nın adeta Bilecik'in Antalya’sı olduğunu belirterek, "Seracılık ve turfanda sebzecilikte ciddi bir üretime sahip. Çiftçilerin emeklerini ortaya koyarak yaptıkları bu üretime bizler de sahip çıkarak ihtiyaçlarını giderme noktasında talep ettikleri yolu İl Özel İdare'nin kendi imkanlarıyla yaptık. Ulaşım refahını yükselterek çiftçilerin seralarına, seralarından pazar alanlarına giden yollarını iyileştirdik. Çiftçilerimiz yeter ki üretsin bizler yol yapmaya, tohum dağıtmaya, fidan vermeye ve destek olmaya hazırız” diye konuştu.