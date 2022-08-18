Başkan Gürün: "Yetkim olsa Bodrum’da inşaatları durdururum"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün katıldığı bir televizyon programında Bodrum’da Yarımadasında devam eden inşaatlarda ilgili açıklamalarda bulundu. Bodrum'un adeta işgale uğradığını öne süren Başkan Gürün, "Benim şuanda yetkim olsa Bodrum’da inşaatları durdururum” dedi.MUĞLA (İGFA) -Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün katıldığı bir televizyon programında, Bodrum’daki inşaatlardan, Gökova Körfezine kadar değişik konularda açıklamalarda bulundu.

İstanbul’un 2,5 katı büyüklüğündeki bir alana hizmet verdiklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde 3 milyar 660 milyon liralık yatırım yapmışız. Büyükşehir Belediyesi olduğumuz günden bu yana yaptığımız yatırım. Alt yapı çalışmaları yapmışız.. Asla şikayetimiz yok. Geçmişten gelen sorunları çözmek için uğraşıyoruz. 400 km’lik yolumuzu çağdaş hale getirdik. İstanbul’un 2,5 katı büyüklüğünde alan büyüklüğümüz var. Akdeniz’de ki 9 ülkenin ülke kıyı uzunluğundan daha fazla kıyı uzunluğumuz var. Bunların hepsine baktığınızda Muğla’nın bir ucundan diğer ucuna 4 saatte gidiyorsunuz. Ve bu coğrafyada alt yapı çalışması yapıyorsunuz” dedi.

GÜRÜN: BODRUM ADETA İŞGALE UĞRAMIŞ DURUMDA

Bodrum’a 1 milyar 460 milyon liralık alt yapı yatırımı yapıldığını belirten Başkan Gürün “Alt yapı çalışmalarına Bodrum’da devam ediyoruz.Bodrum şahane mükemmel. Herkes Bodrum’a gelmek istiyor. Acaba Bodrum’a Bodrum’un değerleriyle yaşamaya mı geliyorlar. Yoksa değerli bir Bodrum’a kendi değerlerini empoze etmeye mi geliyor.Bodrum adeta bir işgale uğramış durumda. Bir evin bir arabanın kaç kişi alacağı bellidir. Ama Bodrum’da devamlı bir inşaat var. Şimdi diyorlar ki imar verme. Daha önce bölük pörçük belde belediyeleri, diğer belediyeler hepsi kendine göre vakti imar yapmış. Buraların olmazsa olmazlarının başında su geliyor. İkincisi kanalizasyon. Üçüncüsü ulaşım. Şuanda ulaşım kilitlenmiş durumda. Biz Bodrum’a 1 milyar 460 milyon liralık alt yapı yatırımı yapıyoruz. Bodrum’un yüzde 41’inde kanalizasyon vardı. Biz bugün yaptıklarımızla yüzde 90’nın üzerine çıkıyoruz” diye konuştu.

Bodrum’da sürekli inşaatların yapıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün “inşaatların devam etmesi yeni sorunları gündeme getiriyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak 128 adet dava açtıklarını söyleyen Başkan Gürün “Gökova Körfezi benim içimi sızlatıyor. Orada öyle niyetler var ki adeta Gökova Körfezi yat limanları ile dolacak. Gökova Körfezi gittiği zaman mavi yolculuk veleddalin aminolacak. Ancak yetki açısından baktığınız zaman bizim elimizde tek enstrüman var dava açmak. Çevre ile ilgili açtığımız dava sayısı 128 adet. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çevre Bakanlığının yaptığı planlar ve yapılan işlemlerle ilgili ön görüş veriyoruz. Ön görüş vermemize rağmen o işi yaparlarsa derhal dava açıyoruz.