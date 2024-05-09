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Başkan Alemdar: “öğrenci indirimi mecliste karara bağlanacak”

MHP İl teşkilatını ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, katılımcılık vurgusunda bulunarak, “Her işte, alınacak her kararda istişare etmenin hayrına inanıyoruz Bugüne kadar da yaptığımız çalışmalarda ortak aklı önemsedik Yeni fikirlere her zaman açık olduk Daha önce de ifade ettim; hemşehrilerimizin karar alma süreçlerine katkısını çok önemsiyoruz Sizlerden de şehrimizin ihtiyaçları, beklentileri, talepleri noktasında fikirlerinizi bekliyoruz Yerel demokrasiyi güçlü kıldığımızda inşallah kazanan Sakarya olacak” dedi Alemdar, ayrıca su tarifelerine indirimin ardından öğrencilerin ulaşımı için Mayıs meclisini işaret ederek, indirim kararını alacaklarını kaydetti

GÜNDEM 09.05.2024, 12:50
Başkan Alemdar: “öğrenci indirimi mecliste karara bağlanacak”

MHP İl teşkilatını ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, katılımcılık vurgusunda bulunarak, “Her işte, alınacak her kararda istişare etmenin hayrına inanıyoruz. Bugüne kadar da yaptığımız çalışmalarda ortak aklı önemsedik. Yeni fikirlere her zaman açık olduk. Daha önce de ifade ettim; hemşehrilerimizin karar alma süreçlerine katkısını çok önemsiyoruz. Sizlerden de şehrimizin ihtiyaçları, beklentileri, talepleri noktasında fikirlerinizi bekliyoruz. Yerel demokrasiyi güçlü kıldığımızda inşallah kazanan Sakarya olacak” dedi. Alemdar, ayrıca su tarifelerine indirimin ardından öğrencilerin ulaşımı için Mayıs meclisini işaret ederek, indirim kararını alacaklarını kaydetti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, MHP Sakarya İl Teşkilatında gerçekleştirilen toplantıya katıldı. İl Başkanı Oğuz Alkaş ve yönetimi tarafından karşılanan Alemdar, misafirperverlikleri için Başkan Alkaş’a ve yönetimine teşekkür ederek, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. Alemdar, katılımcılığı çok önemsediğini belirterek, yerel demokrasinin Sakarya’ya büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Alkaş ise Başkan Alemdar’ı ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti.

HEP BİRLİKTE SAKARYA’YI YARINLARA HAZIRLAYACAĞIZ

Toplantıda konuşan Başkan Yusuf Alemdar, “Bir seçim süreci yaşadık, birlikte çalıştık. Hamdolsun milletimizin desteğiyle Büyükşehir Belediyesi’nde görevimize başladık. İnşallah bundan sonraki süreçte yola çıktığımız an gibi samimiyetle, vatandaşlarımızın bize duyduğu güvene layık olacağız. Hep birlikteyiz, şehrimizi yarınlara beraberce hazırlayacağız. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz ama şunun da farkındayız biz bir olduktan sonra üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yok. MHP İl Başkanımızın şahsında tüm MHP teşkilatlarına destekleri, katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.

KATILIMCILIK ANLAYIŞIYLA YÖNETİM

Başkan Alemdar, şehir yönetiminde katılımcılığı çok önemsediğini vurgulayarak, “Hiçbir zaman her şeyi ben biliyorum diyenlerden olmadık. Her işte, alınacak her kararda istişare etmenin hayrına inanıyoruz. Bugüne kadar da yaptığımız çalışmalarda ortak aklı önemsedik. Yeni fikirlere her zaman açık olduk. Daha önce de ifade ettim; hemşehrilerimizin karar alma süreçlerine katkısını çok önemsiyoruz. Sizlerden de şehrimizin ihtiyaçları, beklentileri, talepleri noktasında fikirlerinizi bekliyoruz. Yerel demokrasiyi güçlü kıldığımızda inşallah kazanan Sakarya olacak” diye konuştu.

 

SU TARİFELERİNİN ARDINDAN ULAŞIMA DA İNDİRİM GELİYOR

Seçim vaatleri arasında yer alan öğrencilere yönelik ulaşım indirimine de değinen Başkan Alemdar, “Vatandaşlarımızın refahına katkı sunmak amacıyla ilk olarak su tarifelerinde yüzde 20 indirimimizi açıkladık. Hamdolsun çok güzel geri dönüşler aldık. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz için de hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah ilkokul ve ortaokul öğrencilerine belediye otobüsleriyle ücretsiz ulaşım, lise ve üniversite öğrencilerine ise yüzde 54 oranında indirimli ulaşımı da başlatıyoruz. İnşallah mayıs ayı meclis toplantısında almış olduğumuz indirim kararlarını karara bağlayacağız. Vatandaşımızın refahı, konforu için insanımızın var olduğu her yerde, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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