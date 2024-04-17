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Başkan Aydın’a DAĞDER’de coşkulu karşılama

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ziyaret ettiği DAĞDER’de büyük ilgi ve coşkuyla karşılandı

GÜNDEM 17.04.2024, 16:40
Başkan Aydın’a DAĞDER’de coşkulu karşılama

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ziyaret ettiği DAĞDER’de büyük ilgi ve coşkuyla karşılandı.

BURSA (İGFA) - Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık ve Osmangazi’ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DAĞDER)’nin düzenlediği danışık gecesi ve bayramlaşma programına katılan Başkan Aydın, hemşehrileri tarafından meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı. “Yuvana hoş geldin Erkan Başkan” sloganları eşliğinde dernek binasına giren Aydın, burada hemşerileriyle tek tek bayramlaştı. 31 Mart seçimlerinde destek verdikleri hemşerileri Erkan Aydın’ı karşılarında Osmangazi Belediye Başkanı olarak gören DAĞDER üyeleri büyük coşku yaşadı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda Başkan Aydın’ın konuşması sık sık destek tezahüratlarıyla kesildi.

“HALKIMIZIN BİZE YÜKLEDİĞİ SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ”

Kendisini büyük coşku ve meşalelerle karşılayan hemşehrilerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bu gurur, sevinç ve haklı kutlamalar aslında benim değil hemşehrilerimin başarısı. Ben, temsil makamında olan bu yarışa medeni cesaret göstererek çıktım ama zaferi kazanmamızı sağlayan dağ yöresi insanıdır. Yöre insanımız burada 700 yıldır yaşamasına rağmen hak ettiğini alamadığını düşünüyoruz. Hemşehrilerimin büyük desteğiyle halkımızın teveccühüyle Allah da nasip etti bu dönem Osmangazi Belediye Başkanı olarak vatandaşlarımıza hizmet etme fırsatımız oldu. Allah, bizleri mahcup etmesin. Halkımızın bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. İşimizin kolay olmadığının bilincindeyiz. Biz bu bilinçle yola çıktık. Çok çalışma sözüyle hep birlikte bunun da üstesinden geleceğiz. Hep birlikte el ele, Bursa, Dağ yöresi ve Osmangazi’ye güzel hizmetler edeceğiz.” dedi.

“ARTIK DAĞ YÖRESİ VE İNSANI KABUĞUNU KIRDI”

Birlik ve beraberliklerinin daim olmasını temenni eden Başkan Aydın, “Osmangazi’yi Anma ve Fetih Şenliklerini önümüzdeki yıl ve 700 yılını kutlayacağımız 2026 yılında 700’üncü yıla uygun görkemli ve hatta uluslararası boyutta yapmayı planlıyoruz. Fetih kutlamalarında DAĞDER, yürüyüş, köy düğünü, sempozyum ve diğer etkinliklerinde daha yoğun olarak katılacaktır. Allah, 700. yılı bize görkemli olarak kutlamayı nasip etsin. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Artık dağ yöresi ve insanı kabuğunu kırdı. Bundan sonra yerel ve genel yönetimde ben de varım dedi. Dağlılar, bir araya gelemez, sonuç alamaz diyenler mahcup oldu. Ben bunu dağ yöresinin yoğun yaşadığı mahallelerdeki sandık sonuçlarında çok net gördüm. Tartışmaya mahal vermeyecek kadar netlikte dağ yöresi bize destek verdi. Hepsinden ayrı ayrı Allah razı olsun” diye konuştu.

“ERKAN AYDIN BAŞKANIMIZA OLAN İNANCIMIZ TAM”

Dağlıların birlik ve beraberlik iradesi gösterdiğini ifade eden DAĞDER Genel Başkanı İsmail Aydoğdu da, “Geçmişte 2 dönem DAĞDER Başkanlığı, 3 dönem milletvekilliği yapmış bir değer ve hemşehrimizin etrafında birleşerek Osmangazi Belediye Başkanı olarak aramızda görme şerefine eriştik, bundan dolayı çok mutluyuz. Kendi içimizden ağabeyimiz, milletvekilimiz ve başkanımız dediğimiz bir değerin Bursa, Osmangazi ve yöremize yapacağı katkıları düşündükçe heyecanlanıyoruz, kendilerine olan inancımız tam.” dedi.

DAĞDER Onursal Başkanı Prof. Dr. Ali Kaya ise özlemlerinin sona erdiğine dikkat çekerek, “Dağ yöresi insanları olarak bizler Bursa’nın kurtuluşunda, Çanakkale’nin geçilmez destanının yazılmasında ve ülkemizin her türlü badireyi atlamasında büyük emek ve katkıları olan bir neslin evlatlarıyız. Biz doğruluktan ayrılmayan hıyanet nedir bilmeyen, dostluğu hayatımızın mihenk taşı yapan, düşmanlığa asla yaklaşmadığımız bir tehlike olarak gören bir toplumun bireyleriyiz. Sadakat ve vefanın adı Dağder ve yöre insanıdır. Biz vefayı gördük biliriz ama cefa da çekeriz. Cefanın sonunda saadet ve mutluluğun geleceğini bekleriz. Bize bu anı yaşatan başta Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın olmak üzere tüm hemşerilerimizi tebrik ediyorum. Ben hemşerilerimden yeni dönemde her zaman yöneticilerimizin yanında onların doğru yaptıklarını takdir eden, yanlış ve hatalarını usulünce hatırlatan doğruyu bulmalarını sağlayan bir bireyler olmalıyız. Erkan başkanımıza başarılar diliyorum. Rabbim yolunu açık etsin, işlerini kolaylaştırsın, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in selamını ileten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız da, “Ben de burada dağ yöresi insanlarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum, Herkesin geçmiş bayramı kutlu olsun” dedi. Bayramlaşma töreninin ardından hemşehrileri Başkan Aydın’la bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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