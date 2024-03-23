Bakan Özhaseki: "Tokat'ta 750 konut yıkılacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tokat'ta kentsel dönüşüm projeleri ve şehrin geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.TOKAT HABER / TOKAT (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erenler Mahallesi'nde yapılan saha incelemelerinin ardından Dedeman Otel'de basın mensuplarıyla buluşarak, şehirdeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ANADOLU'NUN GÜZELLİĞİ VE ZORLUKLARI

Bakan Özhaseki, Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu ve bu toprakların eşsiz güzellikler barındırdığını belirtti. Ancak her güzelin bir kusuru olduğu gibi, Anadolu'nun da fitne odakları ve depremsellik gibi zorlukları olduğunu vurguladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ

Bakan, Tokat'ta ve Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projelerinin hayati önem taşıdığını, bu sayede deprem riskine karşı daha güvenli yapıların inşa edileceğini anlattı. 2012 yılında başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğinin, bugüne kadar 2.250.000 konutun dönüştürülmesini sağladığını, 452.000 konutun inşaatının ise devam ettiğini belirtti.

TOKAT'TA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Bakan Özhaseki, Tokat'ta kentsel dönüşüm kapsamında Erenler Mahallesi'nde 750 konutun yıkılacağını ve yerlerine daha fazlasının inşa edileceğini ifade etti. Ayrıca, şehir genelinde devam eden ve planlanan diğer kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi.

YATIRIMLAR VE GELECEK PLANLARI

Tokat'taki yatırımlar ve gelecek planları hakkında da konuşan Bakan Özhaseki, şehre yapılan ve yapılacak olan yatırımların şehrin çehresini değiştireceğini belirtti. Özellikle Turhal'da yapılacak olan özel sektör yatırımı ve Yeşil Sanayi Sitesi'nin, bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti