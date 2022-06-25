Bakan Hulusi Akar'dan Kayseri çıkarması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bir dizi ziyaretler kapsamında memleketi Kayseri’ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Bakan Akar’a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Başkanlık girişinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı çiçeklerle karşılayan Başkan Büyükkılıç, Bakan Akar ve beraberindeki heyeti başkanlık makamında ağırladı.

Bakan Akar’a ‘hoş geldiniz, şeref verdiniz’ diyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte yürütülen önemli çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

“KAYSERİLİ HEMŞEHRİLERİMİZE SELAMLARIMIZI, SAYGILARIMIZI SUNUYORUZ”

Bakan Hulusi Akar ise Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, “Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım, kolaylıklar diliyoruz. Bu vesileyle Kayserili hemşehrilerimize selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz” diye konuştu.