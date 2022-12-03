“Bağımlılıktan Hayata” Projesinde imzalar atıldı

Edirne Valiliği koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Bağımlılıktan Hayata" projesinin imzaları atıldı.Erdoğan DEMİR/Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne Valiliği koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Bağımlılıktan Hayata" projesinin imzaları atıldı. Trakya Üniversitesi AMATEM ve Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesinde bağımlılık nedeniyle yatarak tedavi gören ve tedavi sonrasında taburcu olan hastalara yönelik çalışmalar “Bağımlılıktan Hayata” projesi ile hayata geçiyor.

Proje; Edirne Valiliği, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Trakya Üniversitesi AMATEM, Edirne İŞ-KUR, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Edirne Belediyesi, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Yeşilay Edirne Şube Başkanlığı (YEDAM) ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) işbirliğinde yürütülecek.

Projenin imza töreninde bir değerlendirme yapan Vali H. Kürşat Kırbıyık: “İnsanlar bir şekilde, bazen özenerek bazen arkadaş zorlamasıyla bağımlılık belasına bulaşıyorlar. Bir kısmı belli bir yerden sonra bunun yönetilemeyeceğinin farkına varıyor. Fark ettikten sonra tedavi talepleri de oluyor. AMATEM’i ziyaretlerimizde bunu gördük, hakikaten tutunmak da istiyorlar. Ancak bu sadece tıbbi çözümü olan bir konu değil. Sadece ilaç ile tedavi mümkün değil.

Bağımlılığa düşülen nedeni iyi görmek lazım. Bunun sebebi ekonomik nedenler de olabilir, aile içerisindeki sosyal problemlerden kaynaklı olabiliyor. Ailelerin takip edilmesi çok önemli. Çevresel etmenleri de göz önünde tutmamız lazım. Proje o konuda çok anlamlı. Tedavi bittikten sonra kişilerin ve ailesinin takip edilmesi önemli. Bunlarda belli sorunları ortaya çıkartabiliyor. Sosyal destek anlamında ihtiyaçları olabilir. Bunların hem sosyal yardımlaşma kurumlarımızın hem belediyenin diğer kurumlarının imkanlarından faydalanması ve yine Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün çeşitli programlarından faydalanması gerekiyor. Bir yandan da topluma kazandırabilmek çok önemli. Bu konuda da hem İŞKUR’un hem ETSO’nun bize destek olması gerekiyor. Bu insanlarımıza artık tedavi görmüş ve topluma kazandırılması gereken insanlar olarak bir iş bulmamız gerekiyor. O noktada sizlerden büyük destek bekliyoruz.

Bağımlılıkla mücadele oldukça zor bir konu, her toplantıda söylüyoruz. Bağımlılığa düşen birinin tekrar bağımlılıklarından vazgeçebilmesi temize dönebilmesi kolay bir iş değil. Dünyada değişik rakamlar olmakla birlikte %50’yi bulan bir örnek yok. Bizim bu oranı bir şekilde arttırmamız lazım. Bu doğrultuda bu proje çok anlamlı. Burada gücümüzü birleştirdiğimiz zaman ne kadar kişiyi topluma kazandırabilirsek o kadar önemli.

Son dönemlerde hem Emniyet hem Jandarma ciddi anlamda yakalamalar yapıyorlar. Küçük büyük demeden her boyutuyla çok ciddi bir takip var şu an.

Bunun yanında hem bilinçlendirme çalışmalarına hem rehabilitasyon sürecine devam etmemiz lazım. Bu proje işi en üst seviyeye çıkaracak bir proje, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm kurumlarımızın var güçleriyle bu projeye destek olmalarını temenni ediyorum.” dedi.

Proje kapsamında, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Merkez Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde koordinasyonu sağlamak amacıyla bir birim oluşturulacaktır. Trakya Üniversitesi AMATEM ve Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi’nden taburcu olan kişilere psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından hane ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Hane ziyaretlerinde tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda kişilerin Hekim Şifaii ve Selimiye Sağlıklı Hayat Merkezlerine ve YEDAM’a psikolog, diyetisyen, çocuk gelişimcisine yönlendirilmesi ve randevularının alınması sağlanacaktır. Hane ziyaretleri sonrasında hazırlanan sosyal inceleme raporları ve durum tespit raporları doğrultusunda maddi yardım, istihdam, sosyal yardım gibi konularına göre paydaş kurumlarımızca, tespit edilen ihtiyaçların karşılanması amaçlanmaktadır.

Yine proje çalışmaları ile AMATEM’lerden taburcu olanların tedavi süreçlerindeki kontrol muayenelerinin düzenli yapılması da sağlanmış olacaktır.