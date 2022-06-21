Alişan'a sevgi değirmeni

Uzman Psikolog ve yeme bozuklukları danışmanı Yelda Başaran, şarkıcı Alişan'ın programına konuk oldu.İSTANBUL (İGFA) - Uzman Psikolog ve yeme bozuklukları danışmanı Yelda Başaran, “Oturduğunuz Yerde Zayıflamak İster misiniz?” isimli kitabı raflardaki yerini almasıyla birlikte en çok konuşulan yazarların başında yer alıyor. Kitabını tanıtma turlarını hızlandıran ekranların ünlü sunucusu ve uzman psikolog Yelda Başaran, Alişan’ın programında ünlü şarkıcıya babalar günü ve aynı zamanda doğum günü olması nedeniyle verdiği hediye ile duygulu anlar yaşattı.

Bir değirmenin her paletine ünlü sanatçının çok sevdiği eşi, çocuğu, Fenerbahçesi ve vefat eden kardeşi gibi değer verdiklerinin resmini koyarak Alişan’a hediye eden Yelda Başaran “ Sevginin hissedildiği ve hayata gülerek bakabilmeyi başarabildiğimiz takdirde psikolojik olarak da kendimizi iyi hisseder, bunu gerek özel gerekse iş hayatımıza yansıtarak çevremizle daha uyumlu hale geliriz. Arkadaşlarıma sevgi dolu sevgiyi unutturmayan hediyeleri kendim emeğimle yapıp vermek benim içinde özel bir durum. Alişan dostuma hayatının sevgi değirmenini yapıp hediye etmek istedim” dedi.