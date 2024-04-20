Ali Jale'ye Miçotakis sürprizi

Jalemtur sahibi, turizmci, Ayvalık Belediyesi Meclis Üyesi ve Deniz Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi Ali Jale, Midilli Limanı’nda tatlı bir sürprizle karşılaştı.YUNANİSTAN (İGFA) - Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile tanışma ve kısa süreli de olsa sohbet etme fırsatı bulan Ali Jale, "Çok içten ve samimi bu sohbet ve karşılama için teşekkür ederiz. Kendisinin de belirttiği gibi biz hep iki ülke arasında dostluk köprüleri kurmaya çalıştık ve bundan sonra da çalışacağız" dedi.

Ayvalık-Midilli arasındaki bağı güçlendirerek halklar arasında bir nevi iyi niyet elçisi olacaklarını dile getiren Ali Jale, "Çünkü biz Venizelos’un Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiği Atatürk’ün dediği gibi 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ilkesini benimsemiş insanlarız" diye duygularını dile getirdi.