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AFAD 'kırmızı uyarı' iller için tedbirleri paylaştı

GÜNDEM 27.06.2022, 11:20
AFAD 'kırmızı uyarı' iller için tedbirleri paylaştı

AFAD, Batı Karadeniz'de "kırmızı" renkli uyarı verilen 6 ilde etkili şiddetli yağış ve sel baskınlarına karşı alınan tedbirleri paylaştı. Bölgedeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendiANKARA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de halen yerel kuvvetli olarak devam eden sağanaklar etkisini artıracak ve bugün gece yarısına kadar Batı Karadeniz genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı bildirildi.

AFAD'ın tedbirlere yönelik yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler de paylaşıldı.

Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sakarya, Sinop ve Zonguldak’ta İl AFAD  Merkezleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, ilgili afet gruplarının katılımı ile toplandığı kaydedilen açıklamada il il çalışmalar aktarıldı.

BARTIN

Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı destek vermek amacıyla AFAD tarafından Ankara, Bursa ve Eskişehir illerinden toplam 10 personel, 4 araç ve 1 adet paletli kurtarma aracı görevlendirilmiştir. Yaşanan yağışlar neticesinde il merkezinde 4 bina, merkez Epçiler köyünde 1 konut ve Kurucaşile ilçesi Dizlermezeci köyünde 1 konut tahliye edilmiştir. İhtiyaç olması durumunda kullanılmak üzere 1.181 yatak kapasiteli Mehmet Rıfat Efendi KYK yurdu tahsis edilmiştir. Hasankadı yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatılmış; 3 köprüdolgularının hasar görmesi nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır.

DÜZCE

İstanbul ve Afyonkarahisar’dan toplam 10 arama ve kurtarma personeli ile 2 araç ve 1 bot tedbir amaçlıgörevlendirilmiştir. 7 konutta 34 kişi bulundukları yerlerden tahliye edilmiştir.

KARABÜK

İl merkezinde ve ilçelerde yağışlardan dolayı menfezlerde tıkanıklıklar ve toprak kaymaları yaşanmış olup yerel imkânlar ile müdahale edilmektedir. Yenice ilçesi İsmetpaşa, Aşağıköy yol ayrımında toprak kayması sonucu yolda kapanma olduğu ihbarı bildirilmiş, olay bölgesine iş makinaları sevk edilmiştir.

KASTAMONU

Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı destek vermek amacıyla AFAD tarafından Aksaray, Balıkesir, Bursa, Samsun ve Tokat illerinden toplam 11 personel ve 3 araç görevlendirilmiştir.

SİNOP

Ayancık ilçesine bağlı; Zaviye, Mestan, Pazarcık, Çamyayla ve Babaçay köyünde az hasarlı konutlarda ve konteynerlerde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Türkeli İlçesi Yazıcı ve Hamamlı köy muhtarları ile görüşülerek az hasarlı konutların tahliye edilmesi için uyarı yapılmıştır. Babaçay bölgesinde bulunan geçici konaklama merkezindeki 38 konteyner tahliye edilmiştir. İhtiyaç olması durumunda kullanılmak üzere 200 kişilik KYK yurdu tahsis edilmiştir.

ZONGULDAK

Gökçebey ilçesindeki Gaziler deresi yoğun yağış neticesinde taşmış, dere kenarında bulunan 25 konutu su basmıştır. Konutlarda bulunan 56 vatandaşımız sosyal tesislere yerleştirilmiştir. Samsun ve Sakarya’dan toplam 10 arama ve kurtarma personeli ile bir araç tedbir amaçlı görevlendirilmiştir.Tahliyesi gerçekleştirilen 150 vatandaşımıza Kızılay tarafından akşam yemeği dağıtımı yapılmıştır.

Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 1 helikopter Sinop iline, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 1 helikopter Bartın, Amasra’ya görevlendirildiği belirtilen açıklmada DSİ Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 20 ekskavatör, 5 dozer ve 15 kamyon kırmızı uyarı verilen 6 ile intikal etmiştir. Türkiye İzcilik Federasyonu (TİFAKE) tarafından kırmızı uyarı verilen bölgelerde görevlendirilmek üzere Bolu ve Giresun illerinde bir araç hazır bekletilmektedir.

Kırmızı uyarı verilen Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce illerinde görevlendirilen ve teyakkuz halinde bekletilen toplam 2.552 personel ile 826 araç/ekipman bulunmaktadır.

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