AFAD: Hasarlı yapılara girmeyin!

Düzce'deki depremin yaşandığı andan bu yana geçen yaklaşık 5,5 saat içerisinde 106 artçı deprem meydana geldi. Kimi binalarda çatlaklar ve kolonlarda hasarlar meydana gelirken, panikle birlikte yaralı sayısının 50 olduğu duyuruldu. Bakan Soylu sahada ve Düzce Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantı gerçekleştiriyor.DÜZCE (İGFA) - Düzce'de sabaha sabaha karşı saat 4.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra saat 09:30 itibarıyla büyüklükleri 0.9 ile 4.3 arasında değişen 106 adet artçı deprem meydana geldiği duyuruldu.

Düzce Adliyesi hizmet binasında hasar meydana gelirken, bazı binalarda çatlaklar ve kolonlarda hasarların oluştuğu kaydedildi.

AFAD'dan yapılan duyuruda deprem bölgesindeki hasarlı yapılara girilmemesi istendi.

Sarsıntı sırasında yaşanan panikle birlikte Düzce’de 37, Zonguldak’ta 6, Bursa’da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu’da 1 kişi olmak üzere toplam 50 vatandaşın yaralandığı açıklandı.

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD ve ilgili kurumlardan toplam 422 personel ve 120 araç görev yapıyor.

Bu arada olay sonrasında Düzce'ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile birlikte vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Soylu, kurum ve kuruluşların sahada seferber olduklarını belirterek, afetlerden çıkarılan derslerin sahada her aşamada gözle görüldüğünü kaydetti.

Bakan Soylu başkanlığında Düzce Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Planlama ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor.