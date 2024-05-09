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Adıyaman JASAT'tan kaçış yok!
Adıyaman'da çeşitli suçlardan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından yakalandı
GÜNDEM 09.05.2024, 12:03
Adıyaman'da çeşitli suçlardan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adınan bilgiye göre Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri yaptığı çalışmalarda Elazığ'da olduğu değerlendirilen zanlının izini sürdü.
Hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, tehdit ve resmi belge düzenlemesinde yalan beyanda bulunma suçlarından toplam 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan M.S. adlı şahıs ekiplerin sürdüğü izle yakalandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam ettiği kaydedildi.
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