Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok!

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hint keneviri yetiştirdiği ve evinde satışa hazır bulunduğu iddiası üzerine Jandarma'nın düzenlediği operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alınırken, iki çuval dolusu kubar eser ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) -Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden A.D. isimli şahsın Hint Keneviri yetiştirdiği ve evinde satışa hazır vaziyette Kubar Esrar bulundurduğu ihbarı üzerina harekete geçti.

Şüphelinin ikamet adresinde arama yapan ekipler; 2 çuval içerisinde bin 520 gram ağırlığında kubar esrar ele geçirdi.

Şüpheli, Jandarma'daki ifadeleri sonrasında adli makamlara sevk edildi.