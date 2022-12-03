Adanalılar kadına şiddete karşı tek yürek

Adana Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetin son bulması için 16 günlük aktivizm programını sürdürüyor.ADANA (İGFA) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nden 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' ne kadar kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 16 günlük aktivizm kapsamında Adana'nın en işlek noktalarında Kadına Yönelik Şiddete Karşı Sen de Yaz panoları kuruldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca İnönü Parkı, Büyüksaat, Adnan Menderes Bulvarı, Baraj Yolu Duygu Kafe, Güney Yıldızı Parkı, Kenan Evren Bulvarı, Sarıçam'da Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Yüreğir'de ise Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na Şiddete Karşı Sen de Yaz panosu kuruldu.