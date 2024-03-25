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Adana'da 4 büyüklüğünde deprem!
AFAD verilerine göre, saat 13:10'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
GÜNDEM 25.03.2024, 14:37
AFAD verilerine göre, saat 13:10'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.ANKARA (İGFA) - Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
AFAD'ın bildirdiğine göre merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan sarsıntının 7,02 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.
Depremden kaynaklı can veya mal kaybına dair ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken, yetkililer, bölgede inceleme başlattı
Vatandaşlar ise resmi kaynaklardan gelecek bilgilere uymaları yönünde uyarıldı.
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