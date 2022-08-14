16 il için 'kuvvetli' uyarı!

15 Ağustos Pazartesi günü için 16 ilde gök gürültülü kuvvetli ve sağanak yağış bekleniyor. İllerden valilikler, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale’nin doğusu), Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu), Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağışların beklendiği kentlerin valiliklerinden de uyarılar geldi.

Valilikler yaptıkları açıklamalarda, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.