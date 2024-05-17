Federal Mogul’dan asılsız iddialarla ilgili açıklama

Federal Mogul Şirketler Grubu son günlerde gündeme gelen asılsız haberlere ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

KOCAELİ (İGFA) – 70 binden fazla çalışanı ile enerji, hava, deniz, demiryolu ve endüstriyel alanlarda lider konumda bir üretici olan Federal Mogul Şirketler Grubu, son günlerde ülke gündemini meşgul eden asılsız haberlerle ilgili bir açıklama yayımladı.

“FEDERAL MOGUL ÇALIŞANLARI İLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR”

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bir süredir bazı haber portallarında ve sosyal medya ortamlarında şirketimizin ismi verilerek yayımlanan haberler asılsız olup, Federal Mogul çalışanları ile hiçbir ilgisi yoktur. Şirketimizin güvenlik hizmeti aldığı taşeron firmada görevli çalışanlarla ilgili iddialar vasıta kılınarak, dünya çapında 70 binden fazla çalışanı ile enerji, hava, deniz, demiryolu ve endüstriyel alanlarda lider konumda bir üretici olan Federal Mogul’un kurumsal itibarını zedeleyen ve ayrıca Federal Mogul çalışanlarını zan altında bırakan bu asılsız iddialar hakkında, güvenlik hizmeti veren taşeron firma tarafından gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Bu konudaki gelişmelerin şirketimiz tarafından da yakından takip edildiğini ve gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.”