Yenişehirli emekliler maaş zamlarında yapılandırma istedi

Emeklilerin Sendikası Yenişehir Şubesi’nin düzenlediği basın açıklamasında emekli maaş zamları eleştirildi.Gürhan ADANA/BURSA (İGFA)

Emeklilerin Sendikası Bursa Yenişehir Şubesi tarafından düzenlenen basın açıklamasında TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyonu ve 2023 yılı için açıklanan enflasyon oranının gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü. Basın açıklamasını Emeklilerin Sendikası Yenişehir Şube Başkanı Kamettin Baştürk okudu.

Artık TÜİK’in emeklilerin nezdinde güvenirliğinin kalmadığını söyleyen Baştürk, “TÜİK enflasyonu yüzde 64,77 olarak açıkladı. Bağımsız ve bilim insanlarından oluşan ENAG ise enflasyonu yüzde 127,21 olarak açıkladı. Bağımsız kuruluş olan ENAG ve DİSK AR’ın verileri bizim çalışmalarımızı doğruluyor. Bize göre de emekli maaşlarına 2023 yılı için en az yüzde 96’lık artışa ilave olarak 2024 yılı ilk 6 ayı için öngörülen enflasyon eklenmelidir” dedi.

Gerçek enflasyonun emeklinin, çalışanların, asgari ücretlilerin, gençlerin, kadınların yani halkın yaşadığı hayat pahalılığı olduğunu vurgulayan Baştürk, “Yaşanan hayat pahalılığının giderilmesi, emeklilerin bir nebze de olsa insanca yaşaması için artık yüzdelik zamların bir anlamı kalmamıştır. Yeni bir anlayışın yeni bir uygulamanın devreye sokulması gerekir” dedi.

En düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına eşitlenerek emekli taban maaşı

belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Baştürk, emekli maaşlarının bu kriter üzerinden yeniden yapılandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.