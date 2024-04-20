Son Dakika
Uludağ İçecek ihracatın yıldızı oldu
Uludağ İçecek Türk A Ş ve Erbak- Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A Ş içecek endüstrisindeki üstün ihracat başarılarından dolayı ödüllendirildi
EKONOMİ 20.04.2024, 13:05
Uludağ İçecek Türk A.Ş. ve Erbak- Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. içecek endüstrisindeki üstün ihracat başarılarından dolayı ödüllendirildi.BURSA (İGFA) - Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ile Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde, Erbak- Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. ile Uludağ İçecek Türk A.Ş. 2022 yılı ihracat rakamları sebebiyle Platin ve Altın İhracat Başarı kategorilerinde ödül alırken, 2023 yılı ihracatında da Uludağ İçecek Türk A.Ş. Platin İhracat Başarı kategorisinde ödüle layık görüldü.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|32
|87
|2. Fenerbahçe
|32
|85
|3. Trabzonspor
|32
|52
|4. Beşiktaş
|33
|51
|5. Rizespor
|32
|48
|6. Başakşehir
|32
|46
|7. Kasımpasa
|32
|46
|8. Sivasspor
|32
|44
|9. Antalyaspor
|32
|42
|10. Alanyaspor
|32
|42
|11. A.Demirspor
|32
|40
|12. Samsunspor
|32
|38
|13. Ankaragücü
|33
|37
|14. Kayserispor
|32
|37
|15. Konyaspor
|32
|36
|16. Hatayspor
|32
|33
|17. Gaziantep FK
|32
|31
|18. Karagümrük
|32
|30
|19. Pendikspor
|32
|30
|20. İstanbulspor
|32
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|30
|68
|2. Göztepe
|30
|60
|3. Kocaelispor
|30
|52
|4. Ahlatçı Çorum FK
|30
|52
|5. Sakaryaspor
|30
|51
|6. Bodrumspor
|30
|49
|7. Boluspor
|30
|46
|8. Bandırmaspor
|30
|46
|9. Gençlerbirliği
|30
|44
|10. Erzurumspor
|30
|41
|11. Manisa FK
|31
|36
|12. Keçiörengücü
|30
|36
|13. Şanlıurfaspor
|30
|34
|14. Ümraniye
|30
|34
|15. Tuzlaspor
|30
|32
|16. Adanaspor
|30
|32
|17. Altay
|31
|15
|18. Giresunspor
|30
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|73
|2. Arsenal
|32
|71
|3. Liverpool
|32
|71
|4. Aston Villa
|33
|63
|5. Tottenham
|32
|60
|6. Newcastle
|32
|50
|7. M. United
|32
|50
|8. West Ham United
|33
|48
|9. Chelsea
|31
|47
|10. Brighton
|32
|44
|11. Wolves
|32
|43
|12. Fulham
|33
|42
|13. Bournemouth
|32
|42
|14. Crystal Palace
|32
|33
|15. Brentford
|33
|32
|16. Everton
|32
|27
|17. Nottingham Forest
|33
|26
|18. Luton Town
|33
|25
|19. Burnley
|33
|20
|20. Sheffield United
|32
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|78
|2. Barcelona
|31
|70
|3. Girona
|31
|65
|4. Atletico Madrid
|31
|61
|5. Athletic Bilbao
|32
|58
|6. Real Sociedad
|31
|50
|7. Valencia
|31
|47
|8. Real Betis
|31
|45
|9. Villarreal
|31
|39
|10. Getafe
|31
|39
|11. Osasuna
|31
|39
|12. Las Palmas
|31
|37
|13. Sevilla
|31
|34
|14. Deportivo Alaves
|31
|32
|15. Mallorca
|31
|31
|16. Rayo Vallecano
|31
|31
|17. Celta Vigo
|31
|28
|18. Cadiz
|31
|25
|19. Granada
|32
|18
|20. Almeria
|31
|14
Röportaj & Söyleşi Tümü