Türk tekneleri görücüye çıkıyor

Tekne sahipleri ile tekne kiralamak isteyen deniz tutkunlarını buluşturan Boatsy platformu, 2024 yazında global müşteriler ile Türkiye’deki tekne sahiplerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Yabancı ve Türk yatırımcıların iş birliği ile global bir tekne kiralama uygulaması olarak hayata geçen Boatsy, Türkiye’yi ve Türk tekne sahiplerini hem bireysel hem de acenta boyutunda yurtdışında tanıtacak.

Merkezi İngiltere’de bulunan Boatsy’nin kurucu ortağı Alp Öcal, “Denizlerimiz yurtdışında çok daha iyi pazarlanmayı hak eden, globalde tanıtılması gereken bir değerde. Ayrıca, Türk misafirperverliği ile muhteşem kıyılarımızı bir arada sunan tekne acentalarının da aynı tanıtım desteğine ihtiyacı olduğunu gözlemledik. İlk etapta Boatsy olarak İngiltere’de prestijli mekanlarda başlayacağımız iletişim çalışmaları ile Türkiye’yi ve Türk teknelerini alım gücü yüksek bir kitleye tanıtmayı planlıyoruz. Düne kadar nitelikli turiste arzu ettiği seviyede ulaşamayan tekne sahiplerinin portföyünü en aktif, en verimli ve en adil fiyatlamayla yurtdışına Boatsy ile açacağız. Düzenleyeceğimiz farklı etkinliklerle bu zamana kadar sektörümüzde yapılmamış pazarlama çalışmalarını yaparak binlerce deniz tutkunu turisti Boatsy farkıyla Türk kıyılarında, Türk teknelerinde ağırlamayı hedefliyoruz’’ dedi.

Alp Öcal, Boatsy’nin tekne portföyünü ve tanıtım çalışmalarını Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Fransa’da genişlettiğini, dünyada 10 binden fazla tekneyi portföylerine kattıklarını belirterek, şimdi ise hem Boatsy’teki mevcut tekne sahipleriyle buluşmak hem de yeni katılacak tekne sahipleriyle bir araya gelmek için farklı ülkelerde “road show’’ ziyaret serisi düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.