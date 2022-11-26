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TechXtile Start-Up Challenge’da yarı final heyecanı

EKONOMİ 26.11.2022, 11:12
TechXtile Start-Up Challenge’da yarı final heyecanı

UTİB’in tekstil ve hazır giyim sektörüne yeni girişimciler ve faydalı projeler kazandırmayı hedeflediği TechXtile Start-Up Challenge’da yarı final heyecanı yaşandı. Tekstil sektöründe Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanan programın finalistleri belli oldu.BURSA (İGFA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) himayesinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Türkiye’nin en önemli girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge maratonunda, finale bir adım daha yaklaşıldı. Toplam 74 projenin başvurduğu programda tüm elemeleri geçen 16 proje, 21 Aralık’ta yapılacak finalde yarışmaya hak kazandı. 

Katılan tüm girişimcilere network imkânı ve dereceye girenlere değerli ödüller sunan dev organizasyonda; başvuruların sona ermesiyle birlikte adaylar için yoğun bir eğitim süreci başladı. Tüm katılımcılara yönelik genel girişimcilik eğitimlerinin ardından, toplamda 74 proje başvurusunun olduğu Level-Up ve Scale-Up kategorilerinden ön elemeyi geçen 29 aday, yarı final için gerekli eğitimleri almaya hak kazandı. Müşteri Doğrulama, Pitching, Pazar ve Rakip Analizi, Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları, Uygulamalı Patent Araştırması ve Şirket Kurma Süreçleri konularının yer aldığı ve 8 Kasım’da başlayıp 22 Kasım’da sona eren eğitimlerde projelerini tamamlayan adaylar sunumlarını, sektörün önde gelen isimleri ve üniversite öğretim üyelerinin yer aldığı çevrimiçi toplantıda Değerlendirme Kurulu’nun beğenisine sundu.

‘SÜREKLİ YAŞAYAN BİR GİRİŞİMCİLİK PLATFORMU’

Toplantının açılışında konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, taekstil ve hazır giyim sektörüne yeni girişimciler kazandırmak ve girişim kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 2019 yılında TechXtile Start-Up Challenge programını hayata geçirdiklerini, geçen yıl atılan yeni ve büyük adımla programın girişimcilik ile ilgili tüm faaliyetleri tek çatı altında toplayan bir girişimcilik platformuna dönüştüğünü hatırlattı. Başkan Engin, “Sürekli yaşayan bir girişimcilik platformu haline gelen ve birden fazla etkinliği bünyesinde barındıran ‘TechXtile Platform’ ile hem bireysel girişimcilerin hem de firmaların girişimcilik ve inovasyon odaklı çalışmalarını ön plana çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Programa gösterilen yoğun ilgiden mutluluk duyduklarını da dile getiren Başkan Engin, “Programımıza 22 farklı ilden başvuru geldi. Başvuran projelerin büyük bölümü; yapay zeka, akıllı tekstiller, ekolojik tekstiller, tasarım, tıbbi tekstiller, sürdürülebilirlik gibi alanlardan oluşuyor. Başvuruların illere göre dağılımına baktığımızda ise ağırlığın İstanbul, İzmir ve Bursa’dan yapıldığını görüyoruz. Adaylarımızın dünya gündemini yakalamış olmaları ve bu konuda proje üreterek katıldıklarını görmek sevindirici bir tablo” diye konuştu.

21 ARALIK’TAKİ BÜYÜK FİNALDE TER DÖKECEKLER

Proje Koordinatörü Ufuk Batum moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda daha sonra proje sunumlarına geçildi. Adaylar belirlenen süre içerisinde projelerini anlatırken, Değerlendirme Kurulu üyelerinin projeler hakkındaki sorularını cevapladı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda, Level-Up ve Scale-Up kategorilerinden 8’er olmak üzere toplamda 16 proje finale yükseldi. 21 Aralık’taki büyük final için ter dökecek olan adaylar, 25 Kasım’da Program Koordinatörü Ufuk Batum moderatörlüğünde gerçekleştirilecek ‘Mentorluk Süreci’ eğitiminin ardından 25 Kasım’da başlayarak 1 Aralık’ta sona erecek final eğitimlerine katılacaklar.  

LEVEL-UP KATEGORİSİ FİNALE KALAN PROJELER:

1.         Amazon Bra

2.         Elma Artıklarından Vegan Deri Üretimi

3.         Materix Clean Textile Antibakteriyel, Hidrofobik& Fotokatalitik Nano Tekstil Kaplama

4.         Moda- Yapay Zeka Temelinde Alışveriş Aplikasyonu

5.         Sanal giyim Aynası

6.         Swatchloop: Yapay Zeka Tabanlı Sürdürülebilir Atık Yönetimi Dijital Platformu

7.         Taggle

8.         Yetkili Terzi

SCALE-UP KATEGORİSİ FİNALE KALAN PROJELER: 

1.         Activewear 2.0- Performans Bazlı, Yeni Nesil akıllı Spor Kıyafetleri

2.         Giyilebilir Ateş Ölçer ve Sağlıklı Takip Uygulaması

3.         Isıtmalı Ceket

4.         Mavi Yakıt

5.         Phoenix Enerji

6.         ProMeta

7.         Star

8.         Wear’s

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